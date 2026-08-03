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«Ростелеком» запустил подписку «Защита для ребенка»

«Ростелеком» объявил о запуске подписки «Защита для ребенка», которая делает мобильную связь и интернет для юных пользователей безопаснее. Новое предложение объединяет все необходимые сервисы кибербезопасности и подключается в один клик.

Опция включает защиту звонков в реальном времени: сервис анализирует разговор и в среднем за 18 секунд определяет признаки мошенничества и предупреждает пользователя. Кроме того, сервис блокирует вызовы от мошенников и включает фильтр сайтов, уже настроенный на детский профиль — блокирует фишинговые ресурсы, вредоносный контент, материалы 18+, онлайн-казино и азартные игры.

С «Защитой для ребенка» юный абонент не сможет по ошибке отправить международное SMS мошеннику, подписаться на ненужные развлекательные услуги с коротких номеров, до него не смогут дозвониться мошенники из-за рубежа. Подписка также включает дополнительный пакет из 200 минут, 20 ГБ мобильного интернета и 200 SMS, с которым ребенок всегда будет на связи без лишних переплат.

Самые распространенные угрозы хорошо знакомы каждой семье: за последний год 78% пользователей лично получали звонки от мошенников, а 49% — мошеннические SMS и сообщения.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома», отметил: «Родители понимают, что не могут круглосуточно контролировать все звонки, сообщения и сайты, с которыми сталкивается ребенок. Своим абонентам “Ростелеком” предлагает эффективную киберзащиту. Ключевые сервисы безопасности, такие как защита от кибермошенничества и блокировка спам-звонков, работают на сети и доступны автоматически, дополнительные — легко подключаются одной кнопкой. Что важно, защита и фильтрация работают на мобильном интернете, с ними дети будут под защитой даже находясь вне дома».

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Подписку «Защита на ребенка» можно подключить на сайте или в личном кабинете. Абоненты пакетных предложений с несколькими сим-картами могут включить опцию для номера ребенка, входящего в семейную группу.

Для защиты всей семьи пользователи также могут подключить пакет киберзащиты «Для спокойствия». Он включает все необходимое для комплексной защитой интернета и мобильной связи: настраиваемый фильтр нежелательных сайтов, мониторинг утечек персональных данных, ИИ-защиту звонков и антивирус. Такой формат удобен тем, которым важно заботиться о безопасности ребенка и пожилых близких без сложных настроек.

«Ростелеком» предлагает и дополнительные полезные сервисы для детей и всей семьи. В «Ростелеком Лицее» доступны интерактивные курсы как по школьной программе, так и по дополнительным специальностям, от лучших учителей России. С безопасным детским профилем онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) ребенок может смотреть тысячи развивающих мультфильмов, фильмов и аудиокниг без взрослой рекламы и с родительским контролем.

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