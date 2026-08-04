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StormWall: число DDoS-атак на сетевом уровне L3 снизилось, но их мощность резко выросла

Аналитический центр компании StormWall зафиксировал ряд важных изменений, связанных с DDoS-атаками на сетевом уровне L3 в России. В июне 2026 г. эксперты компании обнаружили, что общее количество DDoS-атак на уровне L3 снизилось на 26% по сравнению с маем 2026 г., однако средняя мощность подобных инцидентов увеличилась на 32%. При проведении исследования аналитики использовали данные клиентов StormWall из разных отраслей.

Самое заметное изменение, которое выявили специалисты, было связано с ростом пиковой мощности сетевых атак на уровне L3. По данным аналитиков StormWall, пиковая мощность сетевых атак увеличилась почти на 40% – с 2,24 Тбит/с в мае 2026 года до 3,10 Тбит/с в июне. Особенно заметен рост мощности подобных атак при анализе крупнейших инцидентов.

По мнению экспертов StormWall, такая ситуация указывает на изменение тактики злоумышленников. Вместо большого количества однотипных DDoS-атак они все чаще проводят более масштабные и ресурсоемкие кампании. В связи с этим, бизнесу придется столкнуться с ростом требований к пропускной способности каналов связи и возможностям систем защиты противостоять сверхмощным DDoS-атакам.

Ситуация вызывает большие опасения у специалистов. Последствия мощных DDoS-атак на сетевом уровне (L3) могут быть довольно серьезными. Прежде всего, подобные инциденты могут привести к недоступности сервисов для пользователей. Главная цель таких атак – забить канал большим объемом паразитного трафика. В результате пользователи не могут подключиться, поскольку сайт тормозит, а приложение зависает. Также может произойти перегрузка сетевого оборудования. Оборудование будет работать с задержками, а в критических случаях система может практически полностью перестать обрабатывать трафик. В результате компании могут столкнуться со значительными финансовыми потерями и репутационным ущербом.

«Рост мощности сетевых DDoS-атак представляет серьезную угрозу для российского бизнеса. Несмотря на то, что общее количество атак на уровне L3 в России снизилось, риск крупных инцидентов для критически важных онлайн-сервисов продолжает расти из-за увеличения мощности подобных атак», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

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