Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Red Security: Хабаровск попал в тройку лидеров по количеству DDoS-атак в ДФО

Компания Red Security, входящая в группу МТС, представила итоги исследования киберугроз в отношении Дальневосточных компаний. В первом полугодии 2026 г. организации региона подверглись почти двум тысячам DDoS-атак. По этому показателю Дальний Восток оказался на четвертом месте среди федеральных округов.

Наиболее активно злоумышленники атаковали организации во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Почти половина (40%) атак пришлось на апрель и май. По мнению аналитиков, это может указывать на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить атаки к важным государственным праздникам.

Чаще всего целями DDoS-кампаний становились компании из сфер информационных технологий и здравоохранения. Также специалисты Red Security впервые в регионе зафиксировали повышенную хакерскую активность в отношении предприятий авиационной отрасли.

Одновременно с количеством угроз выросла и их интенсивность. Средняя мощность DDoS-атак увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее мощная атака в пике достигла 555 Гбит/с и была направлена на медицинскую организацию, а самая продолжительная длилась более 30 часов.

«DDOS-атака – это удар по доступности ресурсов: сайты и сервисы перестают отвечать, клиенты не могут сделать заказ или получить услугу. Для бизнеса это оборачивается не только прямыми убытками от простоя, но и репутационными потерями – люди теряют доверие. Мы советуем подходить к защите комплексно: оценить свои слабые места, проверить инфраструктуру, обучить сотрудников и настроить технологическую защиту. У каждой компании свои возможности – кто-то справится внутренней командой, кому-то удобнее привлечь внешних экспертов. Главное – не забывать о превентивных мерах, потому что цена вопроса слишком высока», – сказал директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

ИИ Claude и ChatGPT притворяются людьми и убеждают живых пользователей участвовать в кибератаках

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

CNews открывает «Школу Роста»: интенсивное обучение цифровым технологиям для бизнеса

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Теперь как в армии. Wildberries запретила смартфоны на складах. Разрешены только кнопочные телефоны без камер

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще