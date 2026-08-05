ТФОМС Самарской области перевел страховой фонд данных на аппаратно-защищенные оптические носители

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области дополнил действующую систему резервного копирования независимым страховым фондом данных на базе архивного оптического накопителя «Эларобот НСМ». Решение предназначено для защищенного долговременного хранения наиболее ценной информации и резервных копий данных фонда, а также позволяет провести аварийное восстановление всей записанной информации даже при критическом отказе основной ИТ-инфраструктуры и остального серверного оборудования. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

В основе информационной инфраструктуры фонда лежит база данных застрахованных лиц на PostgreSQL. В ней содержатся сведения, необходимые для начисления средств по ОМС, регистрации страховых случаев и других ключевых процессов региональной системы. Значительная часть информации накапливается с 1995 г., и в случае утраты восстановить ее из других источников невозможно. Эти же данные регулярно востребованы при межведомственном взаимодействии: их запрашивают контрольные и надзорные органы региона, а Федеральный фонд ОМС сверяет региональные сведения с единой базой.

Дополнительные требования предъявляет законодательство. Согласно приказу Минздрава России №408 от 3 августа 2023 г., отдельные виды медицинской документации в электронном виде подлежат хранению до 50 лет. Кроме того, с 2026 г. база данных застрахованных лиц включена в перечень объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с распоряжением Правительства РФ №360-р.

«В фонде уже используется многоуровневая система резервного копирования, обеспечивающая сохранность данных и их восстановление в штатных сценариях. Вместе с тем для наиболее ценных информационных ресурсов нам было важно создать полностью независимый страховой фонд данных — физически отделенный от основной инфраструктуры и рассчитанный на хранение резервных копий, которые остаются доступными, даже если основные системы окажутся выведены из строя», — отметить в ТФОМС.

На накопителе «Эларобот НСМ» размещаются резервные копии базы данных застрахованных лиц вместе с дистрибутивом операционной системы (от 640 ГБ), полного файлового сервера фонда (до 1 ТБ) и системы «1С» (около 1 ГБ). Для каждого массива задана собственная периодичность записи, от ежедневной до ежеквартальной, а каждый комплект данных пишется на отдельный отчуждаемый дисковый картридж. Комплекс подключен к системе мониторинга Zabbix, при этом сами архивные копии физически изолированы от основной ИТ-инфраструктуры.

При выборе решения специалисты фонда оценивали не только объем хранилища, но и способность технологии обеспечить долговременную сохранность данных, их неизменность и автономность от основной ИТ-инфраструктуры.

«Эларобот НСМ» построен на архивных оптических носителях Blu-ray XL Archival Grade с аппаратной технологией WORM (Write Once Read Many). После записи информацию нельзя изменить, дополнить или удалить: защита обеспечивается физическими свойствами самого носителя, а не программными средствами. Благодаря этому резервные копии защищены от случайного удаления, действий вредоносного программного обеспечения и большинства сценариев компрометации систем хранения.

Еще одним преимуществом технологии стал срок хранения. Архивные оптические диски рассчитаны более чем на 100 лет эксплуатации, устойчивы к воздействию магнитных полей и не требуют регулярной миграции данных на новые носители, как это происходит с традиционными системами хранения. Это позволяет обеспечить сохранность информации на протяжении всего нормативного срока и значительно дольше.

Важным фактором стал и отечественный статус решения. «Эларобот НСМ» включен в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России и реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры России. Поскольку с 2026 г. база данных застрахованных лиц отнесена к объектам КИИ, к средствам ее защиты предъявляются требования по использованию отечественных технологий, и накопитель им соответствует. При этом поставка в формате готового программно-аппаратного комплекса не требует доработки архитектуры и интеграции с действующей инфраструктурой: после согласования бюджета оборудование вышло на внедрение по короткому циклу «поставка — установка — работа», а сертификация в рамках российских реестров упрощает прохождение проверок регуляторов.

Внедрение «Эларобот НСМ» позволило ТФОМС Самарской области закрыть сразу несколько задач. Наиболее ценные данные получили аппаратную защиту и долговременное хранение, соответствующее нормативным срокам и требованиям к объектам КИИ, а риск их безвозвратной утраты при кибератаке, программном сбое или отказе оборудования сведен к минимуму. Даже при выходе из строя основной ИТ-инфраструктуры фонд сохраняет возможность полного восстановления информации с оптических дисков Blu-ray архивного класса.

Решение рассчитано на развитие — наращивать объем страхового фонда возможно за счет офлайн-сегмента, докупая картриджи с оптическими дисками. Для государственного учреждения это удобный сценарий: расширение идет малыми закупками по аналогии с приобретением расходных материалов, без пересмотра уже созданной архитектуры хранения и дополнительных согласований бюджета.

«Сегодня вопрос уже не в том, нужно ли делать резервные копии, это базовая практика. Ключевая задача в том, чтобы гарантировать сохранность данных даже в ситуации, когда сама ИТ-инфраструктура становится недоступной. Именно поэтому все больше государственных организаций дополняют резервное копирование независимым страховым фондом данных на неизменяемых носителях», — отметил руководитель департамента маркетинга корпорации «Элар» Артем Вартанян.

Для других территориальных фондов ОМС, которые работают с историческими данными застрахованных лиц и с 2026 г. защищают их как объекты КИИ, самарский проект становится наглядным ориентиром, который показывает, что перевести наиболее ценные сведения региональной системы ОМС на долговременное аппаратно-защищенное хранение можно на отечественном оборудовании и без перестройки уже действующей инфраструктуры.