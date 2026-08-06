ИИ-фаерволл AppSec.AI Gate вошел в репозиторий Ассоциации ФинТех

Отечественный вендор AppSec Solutions разместил решение для защиты систем с участием искусственного интеллекта в отраслевом репозитории ИТ-решений для финансовой сферы Ассоциации ФинТех (репозиторий АФТ). Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

AppSec.AIGate – российский AI Firewall, сочетает в себе несколько функций: инспекцию запроса, контроль доступа и политики безопасности, автоматическую блокировку атак и предотвращение утечек данных, а также аудит истории всех взаимодействий с ИИ. Для российского финтех-рынка сегодня это важный инструмент кибербезопасности систем, в которые уже активно внедряют ИИ-инструменты.

«В условиях массового внедрения искусственного интеллекта организациям финансового сектора особенно важно не только тестировать новые сценарии применения ИИ, но и понимать, какие российские инструменты уже доступны для его безопасного использования. Для компаний это вопрос не только технологического развития, но и зрелого управления рисками — от защиты данных и соблюдения внутренних политик безопасности до поддержания устойчивости цифровых сервисов в целом. Именно поэтому так важно, что отечественные вендоры делятся своими достижениями и размещают ИТ-решения в отраслевом Репозитории Ассоциации ФинТех: это повышает информированность финрынка, помогает его участникам быстрее находить релевантные отечественные технологии и способствует более уверенному и ответственному внедрению ИИ в финансовой отрасли», – отметил руководитель управления развития информационных технологий Ассоциации ФинТех Олег Моргун.

Инструмент обнаруживает широкий спектр атак, направленных на обход ограничений. Прокси-шлюз устанавливает барьер безопасности между пользователем и LLM-моделью. AppSec.AiGate обнаруживает попытки манипуляций языковой моделью в реальном времени и пресекает такие действия, что еще важнее – файрволл дает возможность маскировать чувствительные данные, что особенно актуально для финтех-сектора.

«Включение ИИ-файрволла в Репозиторий Ассоциации ФинТех подтверждает растущий запрос финансового рынка на специализированную защиту ИИ-систем. Для финтех-компаний это особенно важно, при работе с LLM на первый план выходят сразу несколько задач: защита чувствительных данных, контроль доступа, предотвращение утечек и полный аудит взаимодействий с моделью. По сути, это инструмент, который помогает внедрять ИИ в финансовой отрасли более безопасно и управляемо с учетом внутренних политик безопасности компании», – сказал директор по развитию безопасных технологий искусственного интеллекта Swordfish Security Юрий Шабалин.