В обновлении InfoWatch Vision добавлен инструмент «Маршруты движения файлов»

В обновлении InfoWatch Vision добавлен инструмент «Маршруты движения файлов». Он позволяет непрерывно следить за текстовыми файлами, расширяет возможности и повышает удобство анализа данных из DLP-системы. Об этом CNews сообщил представитель InfoWatch.

В рамках цикла обновлений линейки продуктов по защите данных ГК InfoWatch выпустила InfoWatch Vision 3.7. Это решение для визуальной аналитики DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Ключевое изменение — стал доступен инструмент «Маршруты движения файлов».

В основе нового инструмента лежит техническое решение «InfoWatch Vision. Маршруты движения файлов», которое ГК InfoWatch зарегистрировала в Российском центре оборота прав на результаты творческой деятельности. Разработка автоматически отслеживает всю последовательность событий, связанных с текстовым документом, которые фиксирует DLP-система. Анализ содержимого позволяет проследить за файлом даже тогда, когда меняется название документа, содержание и формат. Связанные с файлом события будут показаны в виде наглядной интерактивной схемы в интерфейсе «Центра расследований».

«Обновление InfoWatch Vision следует логике обновления всей линейки продуктов по защите данных: объем ручной работы для ИБ-специалистов снижается, а точность и глубина анализа событий увеличиваются. Применение технологии “Маршруты движения файлов” позволит глубже понять процессы взаимодействия пользователей и обмена документами. Теперь каждый документ в компании можно проследить с момента создания и до последней правки с привязкой к пользователю. Это мощное подспорье в работе по расследованию и предотвращению утечек данных», — сказал ведущий менеджер по развитию продуктов InfoWatch Дмитрий Прокопенко.