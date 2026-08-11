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VK Tech и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость VK Object Storage с SIEM-платформой KUMA

VK Tech и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость VK Object Storage с SIEM-платформой Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. Использование объектного хранилища для логов безопасности, по оценке VK Tech, снижает общие расходы на инфраструктуру примерно на 25%, при этом скорость обработки событий не падает.

SIEM-система (Security Information and Event Management — управление информацией и событиями безопасности) собирает, коррелирует и хранит огромные объёмы событий. Бизнес с развитой ИБ-инфраструктурой сталкивается с ростом объемов логов, высокой стоимостью хранения на SSD-массивах, рисками несоответствия регуляторным требованиям и сложностью масштабирования.

Обычно SIEM-системы хранят все данные внутри себя, и увеличение объемов напрямую влияет на производительность и затраты на хранение. Совместимость VK Object Storage с KUMA дает возможность разделить роли. KUMA обрабатывает, коррелирует и агрегирует события безопасности в реальном времени, а VK Object Storage принимает холодные и архивные данные по модели S3 HDD (объектное хранилище на емких дисках вместо дорогих SSD-массивов). KUMA поддерживает несколько классов хранения: горячее — для оперативных логов — быстрые SSD локальные диски; холодное и архивное — на произвольную глубину — S3 или локальные HDD. Объемы наращиваются горизонтально, без остановки сервисов и без перестройки архитектуры SIEM.

Тестирование проходило на промышленной нагрузке: более 6 тыс. запросов в секунду (RPS), 3 ПБ данных, ежедневный прирост 10 ТБ, два ЦОД (центра обработки данных) в виде независимых инсталляций и свыше 30 серверов. Оно подтвердило, что такая система легко вписывается в архитектуру безопасности и не требует сложных доработок.

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«Рост объемов логов всегда упирался в стоимость хранения: приходилось либо сокращать глубину хранения, либо переплачивать за SSD. Связка KUMA и VK Object Storage снимает этот выбор и открывает путь к промышленным внедрениям в корпоративном и государственном секторе, где KUMA применяется особенно широко», — сказала директор по продуктам направления «Дата-сервисы» VK Tech Екатерина Канунникова.

«Мы развиваем Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform не только с точки зрения функциональности, но и эффективности владения. Для крупных организаций стоимость хранения данных становится одним из ключевых факторов при развитии SIEM. Интеграция с VK Object Storage позволяет значительно снизить эти затраты, сохранив высокую производительность и не вынуждая заказчиков идти на компромиссы в части глубины хранения данных или покрытия инфраструктуры», — отметил руководитель направления развития единой корпоративной платформы «Лаборатории Касперского» Илья Маркелов.

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