Фермеры против мошенников: «ЕвроХим» выпустил руководство по защите аграриев

С каждым годом мошенники в агросекторе действуют все более изощренно и изобретательно. Распознать их уловки непросто, а цена ошибки может стоить урожая и выручки хозяйства, отмечают сельхозпроизводители и эксперты-агрономы. Чтобы помочь отрасли снизить подобные риски, компания «ЕвроХим» совместно с юристами и специалистами по информационной безопасности подготовила подробное руководство — «Фермеры против мошенников». Соавтором проекта стал фермер и агроблогер из Воронежской области Никита Токмаков. Об этом CNews сообщили представители «ЕвроХима».

В цифровую эпоху мошенники стали одной из серьезных проблем аграрного рынка. Ежегодно от их действий страдают сотни фермерских хозяйств по всей стране. Потери в каждом случае могут составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, что особо чувствительно для основных целей мошенников — представителей небольших и средних хозяйств. По данным ассоциации «Антиконтрафакт», доля поддельных пестицидов в 2025 г. оценивалась в 25%. На рынке семян на фальсификат в 2024 г. приходилось 10-15%. Минеральные удобрения не стали исключением — по данным РАПУ, ежегодно в интернете блокируют десятки мошеннических сайтов, которые пытаются сбыть поддельную продукцию.

Какие схемы обмана наиболее распространены

Злоумышленники выдают себя за официальных дилеров и известных производителей, создают сайты-клоны, используют контактные данные реальных представителей компаний, подделывают коммерческие предложения, документы и реквизиты для оплаты.

Авторы «Фермеры против мошенников» проанализировали опыт российских аграриев за последние пять лет, разобрали типовые сценарии обмана и подготовили рекомендации по их предотвращению. Особое внимание уделено контрафактным минеральным удобрениям и другой агрохимической продукции. Их использование может обернуться не только финансовыми потерями для хозяйства, но и ущербом для почвы и экологии. При этом авторы отмечают: мошеннические схемы постоянно меняются, поэтому главной защитой остаются бдительность, проверка информации и работа с надежными поставщиками.

«К сожалению, как и любой иной капиталоемкий рынок, агросектор не уникален — мошеннические схемы были и будут становиться все более изощренными. Уже сейчас в ходу фишинговые сайты, поддельные коммерческие предложения на бланках, копирующих известные компании. И самым эффективным инструментом борьбы с ними в первую очередь являются критическое мышление, осведомленность и выбор проверенных поставщиков. Мы со своей стороны считаем долгом повышать уровень потребительского знания через внимание к проблематике и разбор типовых случаев. Предупрежден — значит вооружен», — сказал руководитель департамента правовой поддержки «ЕвроХима» Вадим Волошин.

Как не нарваться на мошенников

Важной частью проекта стала памятка, которая поможет выбрать надежных поставщиков. В ней собраны рекомендации по работе с официальными каналами продаж, государственными реестрами и другими источниками контроля юридических лиц и продукции.

«Мошенничество в агросекторе остается актуальной проблемой, и чем больше мы говорим о ней, тем меньше хозяйств рискуют столкнуться с потерями в результате действий аферистов. Наш проект поможет аграриям обратить внимание на ключевые "маркеры" обманных схем, повысить свою осведомленность и принимать более взвешенные и осознанные решения», — отметил Никита Токмаков.

Одним из ключевых инструментов проверки подлинности продукции является федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн», созданная Россельхознадзором. Она позволяет установить происхождение каждой партии продукции.

«Принцип работы системы основан на том, что сведения о новых партиях пестицидов и агрохимикатов в ФГИС «Сатурн» могут внести только их производители или импортеры. Каждой партии присваивается уникальный идентификационный номер, который сохраняется на всех этапах обращения, даже если партия разделяется или объединяется с другой партией», — сказали в ведомстве.

Скачать электронную версию руководства можно бесплатно на сайте «ЕвроХима», а его печатный вариант будет представлен на крупнейших сельскохозяйственных выставках страны. Проект является частью системной работы компании по повышению осведомленности клиентов и противодействию контрафакту в агросекторе.