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Система BSS подключается к ГИС «Антифрод» для автоматизации борьбы с мошенничеством

Компания BSS обновила разработанную для банков систему противодействия мошенничеству (FRAUD-Анализ), добавив модуль интеграции с государственной системой обмена данными о цифровом мошенничестве – ГИС «Антифрод». Об этом CNews сообщил представитель компании BSS.

Модуль позволяет банкам автоматически получать сведения от других кредитных организаций, операторов связи, ЦБ и государственных ведомств о связанных с мошенничеством лицах и телефонных номерах, выявленных попытках противоправных действий и других признаках цифрового мошенничества.

Эти сведения становятся дополнительными сигналами при оценке операций и принятии решений. Новый модуль BSS позволяет не только технически подключиться к государственной системе, но и настроить обработку сигналов оттуда с учетом внутренних процессов банка, чтобы оперативно учитывать поступающие сведения при проведении операций. А при появлении новых типов сигналов их можно будет добавлять в систему без полной перестройки интеграции.

«Для банков интеграция с ГИС «Антифрод» открывает доступ к важнейшему источнику сигналов при проверке операций, помогает защищать интересы клиентов и снижать собственные риски. С 1 марта 2027 г. неисполнение требований по использованию сведений ГИС «Антифрод» может повлечь обязанность банка возместить клиенту сумму перевода, совершенного без его согласия», — отметил Илья Иванов, директор по развитию продуктов центра разработки интеграционных решений и антифрод-систем компании BSS.

Система противодействия мошенничеству от BSS (FRAUD-Анализ) обеспечивает безопасность дистанционного обслуживания как юридических, так и физических лиц и защищает от действий злоумышленников. Система успешно используется российскими банками для комплексного мониторинга и предотвращения мошенничества.

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