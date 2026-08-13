Postgres Professional и Bi.Zone подтвердили совместимость своих решений

Компании смогут использовать линейку СУБД Postgres Pro вместе с решениями Bi.Zone для защиты конечных точек, почты, веб-приложений и DNS без предварительной проверки совместимости. Это ускоряет внедрение и снижает риски технических конфликтов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Испытания показали, что поддерживаемые редакции СУБД Postgres Pro корректно работают с решениями Bi.Zone классов EDR, PAM, WAF, DNS и secure email gateway. Postgres Pro используется для хранения и обработки данных информационных систем, а продукты Bi.Zone защищают ключевые элементы корпоративной инфраструктуры.

Совместимость подтверждена сертификатами по итогам комплексных испытаний. Заказчики могут использовать решения в одной инфраструктуре без дополнительной проверки их взаимодействия. Это ускоряет интеграцию новых систем и снижает вероятность технических конфликтов при эксплуатации.

Алексей Викулин, руководитель по развитию бизнеса Postgres Professional: «Совместимость с инфраструктурными и прикладными решениями — один из важных критериев при выборе СУБД. Подтвержденная совместимость продуктов Bi.Zone с линейкой наших продуктов Postgres Pro позволяет заказчикам использовать проверенное сочетание решений в единой IT-инфраструктуре и сокращает объем работ по их интеграции».

Теймур Хеирхабаров, директор по продуктам Bi.Zone: «Мы последовательно расширяем совместимость продуктов Bi.Zone с ключевыми компонентами российской IT-инфраструктуры. Подтвержденная совместимость с Postgres Pro дает организациям возможность использовать отечественную СУБД вместе с решениями Bi.Zone в едином технологическом контуре, не тратя дополнительные ресурсы на проверку корректности их совместной работы. Это важно для компаний, где базы данных являются основой критически важных бизнес-систем».

Линейка СУБД Postgres Pro предназначена для работы с транзакционнми, аналитическими, распределёнными и высоконагруженными системами. Флагманская СУБД Postgres Pro Enterprise включает более 100 собственных функций и доработок, среди которых встроенная отказоустойчивость BiHA, Proxima для пулинга и балансировки соединений, поддержка пакетов Oracle, приоритизация ресурсов, встроенное сжатие данных CFS, интеллектуальная оптимизация запросов, маскирование данных, диагностические инструменты, графическая платформа PPEM и средства резервного копирования.