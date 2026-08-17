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Исследование «Инфосистемы Джет»: 64% российских компаний не готовы пережить кибератаку, наименее защищены госсектор и ритейл

«Инфосистемы Джет» представила результаты оценки Индекса киберустойчивости, показывающего насколько бизнес способен выдержать реальную атаку и восстановиться после нее. Исследование данных 50 российских компаний фиксирует ключевой парадокс рынка: организации выглядят надежно за счет закупленных средств защиты, но остаются хрупкими в момент финального удара. Хуже всего защищены госсектор и ритейл. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Тройка наиболее подготовленных отраслей — ИТ, финансовый сектор и крупная промышленность, находятся под жестким регулированием. Лидеров рейтинга отличает практический подход: кризисное реагирование, работа с данными об угрозах, моделирование сценариев атак, тестирование способности восстановиться в кратчайшие сроки. Это процессы, которые нужно выстраивать и отрабатывать – только тогда они будут эффективны. Хуже всего защищены госсектор и ритейл — и именно они являются одними из самых атакуемых отраслей, то есть наибольший риск сконцентрирован там, где готовность минимальна.

Независимо от отрасли, готовность к кибератакам у российских компаний проявляется одинаково: лучше всего организации умеют блокировать, замедлять и сдерживать продвижение атакующего внутри сети — на этом этапе средства защиты работают предсказуемо. А хуже всего закрыты «края» атаки: подготовка нападения снаружи (разведка, вооружение и доставка вредоносов), и финальный удар — шифрование или разрушение инфраструктуры, ради которого атака и затевается. Слабым местом остается способность извлекать уроки из инцидентов и перестраивать процессы после них, а также активное противодействие атакующему еще до удара: киберразведка, TI, использование обманных технологий, управление поверхностью атаки.

По данным Jet CSIRT, 76% атак сегодня нацелены на уничтожение инфраструктуры и остановку бизнеса, при этом отработанный план реагирования есть лишь у 25% компаний, а 64% имеют низкую зрелость процессов, помогающих работать в кризис: реагирования, управления рисками и непрерывностью бизнеса, отработки сценариев атак. Значительная часть организаций находится в критически низкой зоне, заметная группа — в высокой, а середина шкалы почти пуста. Переходной зоны фактически нет: компания либо выстроила процессы реагирования и восстановления, либо нет.

Уровень киберустойчивости напрямую зависит от размера выделенной ИБ-команды: компании без такого штата находятся в критической зоне, а самые подготовленные компании имеют команду численностью от десяти специалистов. При этом ни общая численность персонала, ни размер ИТ-подразделения аналогичной связи не дают. Ситуацию усугубляет кадровый голод: 80% компаний заявляют о нехватке ИБ-специалистов, что усиливает разрыв между лидерами и аутсайдерами.

«Рынок учится жить в условиях перманентного стресса, где киберустойчивость определяется не защищенностью периметра, а зрелостью процессов реагирования, восстановления и непрерывности бизнеса. Именно поэтому в основе индекса лежит наш фреймворк Антихрупкой ИТ-архитектуры — открытая методология из 390 практик, которая рассматривает инфраструктуру как систему, которая должна выдержать удар, быстро восстановиться и стать сильнее после каждого инцидента. Разрыв между "понимаем" и "можем отреагировать" — главная угроза 2025–2026 годов: без перехода от теории к отрепетированным практикам киберустойчивости компании рискуют остаться с идеальным планом, но без реальной защиты в момент атаки», — отметил Александр Морковчин, руководитель отдела развития консалтинга по информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

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