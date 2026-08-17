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ShiftLeft Security и ARX Security обеспечили технологическую совместимость Sastav и ARX ASPM Platform

Российские разработчики решений в области безопасности приложений ShiftLeft Security и ARX Security объявили о технологическом партнерстве и обеспечении совместимости продуктов Sastav SAST и ARX ASPM Platform. Об этом CNews сообщили представители ITD Group.

Ключевая особенность интеграции — возможность быстро подключать Sastav SAST и гибко настраивать статический анализ непосредственно из интерфейса ARX ASPM Platform. Для каждого проекта платформа позволяет динамически формировать перечень репозиториев и веток для сканирования, а также централизованно управлять политиками безопасности цифровых продуктов: выбирать правила и параметры сканирования, устанавливать критерии качества (quality gate) и определять порядок принятия рисков по выявленным дефектам.

Sastav поддерживает создание и редактирование правил, применение разных наборов к репозиториям и управление параметрами проверок. ARX ASPM Platform, в свою очередь, предназначена для централизованного управления инструментами AppSec, корреляции и объединения результатов анализа, оценки рисков и контроля состояния безопасности продуктов.

Оба решения используют технологии искусственного интеллекта, но на разных уровнях. В Sastav AI применяется для каскадной валидации дефектов, автоматизации триажа, приоритизации находок и формирования рекомендаций по изменению кода, что позволяет передавать в последующие системы не просто поток предупреждений, а качественный и объяснимый сигнал. ARX ASPM Platform поддерживает ИИ-ассистента для автоматического определения статусов дефектов, которые были найдены или импортированы из внешних источников.

Совместное использование технологий выстраивает многоуровневый процесс: Sastav анализирует исходный код, а ARX ASPM Platform дополняет эти данные результатами других инструментов, помогает управлять приоритетами и дает единое представление о состоянии безопасности продуктов.

Для бизнеса такой подход означает сокращение ручных операций при настройке и запуске проверок, более быстрое подключение новых проектов к DevSecOps, возможность применять различные политики безопасности к разным продуктам, снижение нагрузки на специалистов AppSec за счет автоматизации первичного анализа и триажа, более оперативное принятие решений о допустимости риска и готовности продукта к выпуску, а также уменьшение времени между обнаружением дефекта и началом его устранения.

«Интеграция с ARX ASPM Platform позволяет использовать Sastav не просто как источник предупреждений, а как управляемый контур анализа для каждого конкретного проекта. Из интерфейса ASPM можно динамически формировать пресеты, выбирать состав правил и параметры сканирования, то есть получать не сырой поток находок, а качественный, объяснимый и воспроизводимый сигнал для принятия решения о риске релиза. Такой подход поддерживает культуру безопасной разработки: безопасность становится одним из критериев качества кода, а у разработчиков появляются понятные данные, на основании которых они могут принимать инженерные решения и отвечать за результат до выхода продукта в эксплуатацию», — отметил Антон Михайлов, директор по развитию группы продуктов Sastav.

«Интеграция с Sastav расширила возможности ARX ASPM Platform: теперь платформа не только принимает и коррелирует результаты статического анализа Sastav SAST, но и управляет его запуском непосредственно из единого центра. Это позволяет выстроить замкнутый процесс — от определения требований к проверке до оценки выявленных дефектов и принятия решения о риске для цифрового продукта. Для заказчиков такой подход означает более быстрое подключение новых проектов, сокращение ручных операций и возможность масштабировать AppSec без пропорционального увеличения нагрузки на команды безопасности», — сказал руководитель продукта ASPM Platform Роман Гаголушко.

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