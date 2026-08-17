Timeweb Cloud и StormWall объявили о технологическом партнерстве

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, и StormWall, разработчик защиты от DDoS-атак заключили соглашение о технологическом партнерстве. Клиентам провайдера стала доступна кастомная защита проектов в облаке от DDoS-угроз. Решение предусматривает тонкую настройку на всех уровнях — от сетевого до прикладного, включая высоконагруженные сервисы. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud.

Система фильтрации трафика StormWall имеет распределенную сеть из десяти центров очистки по всему миру общей мощностью более 8000 Гбит/с. Timeweb Cloud организовывал несколько выделенных каналов связи между узлами очистки StormWall и своей инфраструктурой. Это позволит отражать атаки максимально близко к источникам возникновения.

Бизнес сможет защитить сетевые ресурсы и онлайн-сервисы. Например, сеть и инфраструктуру — от перегрузки интерфейсов и полос пропускания, а также от атак, которые используют уязвимости стека TCP/IP. Будут защищены сайты и приложения, включая интернет-магазины, личные кабинеты, корпоративные порталы и другие ресурсы, где атака может маскироваться под запросы пользователей.

Решение подключается по запросу под конкретные задачи, где важны гранулярные настройки и повышенный контроль. Актуально для бизнеса, который зависит от стабильности высоконагруженных сервисов: финансы и страхование, ритейл и e-commerce, медиа и телеком.

«Мы используем решения StormWall для защиты собственной инфраструктуры. Теперь, объединив экспертизу, помогаем и другим компаниям противостоять DDoS-угрозам. В результате наши клиенты получают облачные сервисы с быстрой поддержкой и надежную защиту от кибератак», — отметил Игорь Ивантей, руководитель по развитию решений информационной безопасности Timeweb Cloud.

«Мощность DDoS-атак продолжает расти: уже сейчас мы фиксируем инциденты свыше 3,5 Тбит/с. В таких условиях бизнесу требуются надежные и гибкие сценарии защиты облачных проектов. Наше партнерство с Timeweb Cloud позволяет предложить рынку технологичное решение, которое закрывает и инфраструктуру, и сети, и клиентские ресурсы в облаке», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Провайдер сотрудничает со StormWall для защиты как клиентской, так и собственной инфраструктуры. Timeweb Cloud использует внутренние механизмы поведенческого анализа трафика. При детектировании аномальных всплесков, срабатывает автоматическое переключение на защитный периметр StormWall для глубокой фильтрации.