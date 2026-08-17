Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет Облака
|

Timeweb Cloud и StormWall объявили о технологическом партнерстве

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, и StormWall, разработчик защиты от DDoS-атак заключили соглашение о технологическом партнерстве. Клиентам провайдера стала доступна кастомная защита проектов в облаке от DDoS-угроз. Решение предусматривает тонкую настройку на всех уровнях — от сетевого до прикладного, включая высоконагруженные сервисы. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud.

Система фильтрации трафика StormWall имеет распределенную сеть из десяти центров очистки по всему миру общей мощностью более 8000 Гбит/с. Timeweb Cloud организовывал несколько выделенных каналов связи между узлами очистки StormWall и своей инфраструктурой. Это позволит отражать атаки максимально близко к источникам возникновения.

Бизнес сможет защитить сетевые ресурсы и онлайн-сервисы. Например, сеть и инфраструктуру — от перегрузки интерфейсов и полос пропускания, а также от атак, которые используют уязвимости стека TCP/IP. Будут защищены сайты и приложения, включая интернет-магазины, личные кабинеты, корпоративные порталы и другие ресурсы, где атака может маскироваться под запросы пользователей.

Решение подключается по запросу под конкретные задачи, где важны гранулярные настройки и повышенный контроль. Актуально для бизнеса, который зависит от стабильности высоконагруженных сервисов: финансы и страхование, ритейл и e-commerce, медиа и телеком.

«Мы используем решения StormWall для защиты собственной инфраструктуры. Теперь, объединив экспертизу, помогаем и другим компаниям противостоять DDoS-угрозам. В результате наши клиенты получают облачные сервисы с быстрой поддержкой и надежную защиту от кибератак», — отметил Игорь Ивантей, руководитель по развитию решений информационной безопасности Timeweb Cloud.

«Мощность DDoS-атак продолжает расти: уже сейчас мы фиксируем инциденты свыше 3,5 Тбит/с. В таких условиях бизнесу требуются надежные и гибкие сценарии защиты облачных проектов. Наше партнерство с Timeweb Cloud позволяет предложить рынку технологичное решение, которое закрывает и инфраструктуру, и сети, и клиентские ресурсы в облаке», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Провайдер сотрудничает со StormWall для защиты как клиентской, так и собственной инфраструктуры. Timeweb Cloud использует внутренние механизмы поведенческого анализа трафика. При детектировании аномальных всплесков, срабатывает автоматическое переключение на защитный периметр StormWall для глубокой фильтрации.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Знаменитый производитель компьютеров впаривал россиянам ПК со встроенным вредоносным ПО

Microsoft вырежет из Windows полезную утилиту, появившуюуся 25 лет назад

Многофункциональный троян под Linux атакует разработчиков. Во всем мире его видят только четыре антивируса

Российские качки под прицелом хакеров. Крупнейшую в стране фитнес-сеть подозревают в утечке данных о миллионах россиян

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще