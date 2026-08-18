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Cloud.ru достиг максимального соответствия требованиям регуляторов для самых критичных систем госсектора и крупного бизнеса

Провайдер Cloud.ru завершил аттестацию инфраструктуры решения «Облако для КИИ» по требованиям приказа №117 ФСТЭК России. Новый приказ №117 ФСТЭК существенно расширил сферу применения — под требования к защите подпадают не только ГИСы, но и любые информационные системы госорганов, ГУП, МУП, госучреждений. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Теперь организации обязаны перейти от формальной аттестации к непрерывному процессу мониторинга и оценки защищенности с отчетом во ФСТЭК: пересчету коэффициента защищенности каждые шесть месяцев, показателя зрелости ИБ один раз в два года, а уязвимости критического уровня требуют устранения за 24 часа. «Облако для КИИ» от Cloud.ru закрывает эти задачи заказчиков, так как аттестовано на соответствие актуальным требованиям приказа №117 ФСТЭК по защите информации с присвоением наивысшего класса защищенности ГИС К1.

Ранее постановлением Правительства России Cloud.ru был включен в перечень провайдеров хостинга ГИС, подтвердив соответствие инфраструктуры всем требованиям Минцифры. Заказчики госсектора (государственных и муниципальных органов, госпредприятий, организаций с долей государства более 50%) согласно №149-ФЗ обязаны использовать мощности провайдера из данного перечня не только при размещении ГИС, но также и других информационных систем.

Информационная система заказчика может одновременно являться ГИС, ИСПДн и значимым объектом КИИ. В случае, если ИС является ЗОКИИ, необходимо применять законодательство по вектору защиты КИИ (187-ФЗ, №239 Приказ ФСТЭК). Однако требования к этим типам систем применяются совместно, а меры защиты должны удовлетворять наиболее строгим нормативам из всех применимых режимов. Решение «Облако для КИИ» уже имеет аттестат соответствия требованиям Приказа № 239 ФСТЭК для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) первой (высшей) категории значимости, а также Приказа № 21 ФСТЭК с обеспечением первого (максимального) уровня защищенности (УЗ-1) персональных данных.

Одновременное соответствие сразу нескольким ключевым НПА позволяет Cloud.ru стать провайдером первого выбора для заказчиков и делает «Облако для КИИ» одним из немногих решений, полностью готовых к размещению самых критичных систем госсектора и крупного бизнеса.

«Накопленный опыт работы с системами класса ГИС, а также КИИ, позволяет нам выстраивать инфраструктуру и процессы таким образом, чтобы обеспечить соответствие новым стандартам информационной безопасности. Для защиты информации мы применяем средства из Реестра отечественного ПО, сертифицированные ФСТЭК России. Это дает возможность нашим пользователям сосредоточиться на реализации цифровых сервисов и экономить время на создании собственного сложного контура защиты по требованиям регуляторов, а также существенно упростить процедуру аттестации ИС при их размещении на защищенной инфраструктуре облака», — сказал Сергей Волков, директор центра киберзащиты Cloud.ru.

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