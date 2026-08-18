«ДиалогНаука» реализовала комплексный проект по защите информации для АО «Медицина»

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, реализовала комплексный проект по защите информации для АО «Медицина», предусматривающий выполнение требований законодательства России и рекомендаций международных стандартов, включая ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили представители «ДиалогНаука».

АО «Медицина» – многопрофильный медицинский центр в Москве и Институт ядерной медицины в Химках, обеспечивающие медицинскую помощь десяткам тысяч пациентов в год. Для АО «Медицина» защита информации – это не только выполнение требований законодательства России, но и ключевой элемент доверия пациентов, стабильности работы и конкурентоспособности клиники.

Для реализации проекта по защите информации в соответствии с требованиями законодательства России АО «Медицина» приняло решение обратиться к внешней организации. В ходе тщательного анализа предложений и услуг различных поставщиков, специализирующихся на информационной безопасности, предпочтение было отдано компании «ДиалогНаука». При выборе учитывались не только финансовые аспекты, но и репутация компаний-поставщиков, рекомендации и опыт в выполнении аналогичных проектов.

Работы, выполняемые специалистами «ДиалогНауки», были направлены на обеспечение соответствия требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», выполнение требований Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)», а также приведение системы управления информационной безопасностью (СУИБ) к актуальной версии международного стандарта ISO/IEC 27001:2022.

В рамках проекта специалистами «ДиалогНауки» была построена система защиты персональных данных, которая обеспечивает соответствие требованиям к конфиденциальности, доступности и целостности защищаемой информации. Для этого был проведен комплекс организационных и технических мероприятий, в том числе предусматривающий разработку всех необходимых организационно-распорядительных документов. Подтверждением реализации требований являлось успешное прохождение аттестационных испытаний АО «Медицина» с выдачей «Аттестата соответствия ИСПДн по требованиям безопасности информации».

Проект также предусматривал выполнение работ по защите КИИ в соответствии с требованиями закона № 187-ФЗ. Данный блок работ включал в себя категорирование объектов КИИ, моделирование угроз, а также проектирование системы защиты информации значимых объектов КИИ.

В рамках работ по выполнению рекомендаций международных стандартов эксперты «ДиалогНауки» провели актуализацию документов СУИБ на базе ISO/IEC 27001:2022 для ее подготовки к последующей сертификации.

В рамках комплексного проекта по защите информации был также проведен инструментальный аудит безопасности веб-портала, мобильных приложений и внешнего периметра корпоративной сети АО «Медицина» с целью выявления уязвимостей и подготовки рекомендаций по их устранению.

Проект с АО «Медицина» включает в себя ежеквартальные услуги по сканированию внешнего периметра на предмет новых уязвимостей, информационное сопровождение и обновление документации по персональным данным и КИИ при изменении законодательства, а также контроль за защитой информации аттестованной ИСПДн.

«Для нас защита персональных данных и бесперебойная работа информационных систем – один из приоритетов. Выбор «ДиалогНауки» в качестве партнера по информационной безопасности обусловлен их глубокой экспертизой в области как российского регулирования (включая требования ФСТЭК и ФСБ), так и международных стандартов, в частности ISO/IEC 27001:2022 и GDPR. Уверен, что реализация этого комплексного проекта позволит нам не только соответствовать самым строгим требованиям, но и сохранить высокий уровень доверия со стороны наших пациентов и партнеров», – сказал Григорий Ройтберг, президент АО «Медицина».

«Работа любой современной клиники базируется на большом количестве информационных систем, позволяющих автоматизировать и сделать более удобными предоставление сервисов для пациентов. От того насколько хорошо защищены эти системы, зависит устойчивость работы всей медицинской клиники в целом. Комплексный проект, реализованный совместно с сотрудниками АО «Медицина», позволил повысить общий уровень защищенности клиники, в том числе за счет обеспечения соответствия требованиям российского законодательства и рекомендациям международных стандартов. Мы благодарим АО «Медицина» за выбор нашей компании в качестве исполнителя данных работ и надеемся на продолжение сотрудничества в будущем», – отметил Виктор Сердюк, президент АО «ДиалогНаука».