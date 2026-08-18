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«СерчИнформ КИБ» запрещает скачивание на смартфоны по меткам конфиденциальности

«СерчИнформ» расширил список доступных блокировок в системе защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ». Теперь система предотвращает скачивание конфиденциальных документов на мобильные устройства сотрудниковсмартфоны и планшеты. Блокировка работает по меткам конфиденциальности системы аудита и защиты файловых ресурсов (DCAP) «СерчИнформ Файловый аудитор». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Файловый аудитор» находит в корпоративных хранилищах файлы с чувствительной информацией и маркирует их в зависимости от содержания. КИБ считывает эти метки, так что если сотрудник попытается скопировать на смартфон документ из категории «Для служебного пользования» или «Персональные данные», то система предотвратит инцидент.

«По данным нашего исследования, устройства хранения занимают третье место среди каналов утечек – 31% инцидентов связано с передачей данных через флешки, диски и телефоны. Работники часто берут документы домой, подвергая опасности приватность сведений. Контроль таких ситуаций нужно автоматизировать, чтобы не перегружать отдел безопасности ручными согласованиями, – сказал Андрей Головин, ведущий аналитик «СерчИнформ». – Благодаря обновленным гибким настройкам ИБ-специалист более эффективно контролирует канал, не замедляя бизнес-процессы».

Новые блокировки можно применять к конкретным сотрудникам, группам или компьютерам – либо настроить полный запрет на подключение телефонов для всей компании. Также система уведомит сотрудника о блокировке. Это элемент открытого контроля: пользователь видит причину запрета и понимает, что нарушает правила безопасности. Таким образом, количество случайных нарушений снижается.

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