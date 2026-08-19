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ITglobal.com и StormWall обеспечили защиту онлайн-ресурсов крупного российского ритейлера на Ближнем Востоке

ITglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) совместно с ИБ-вендором StormWall защитили одного из крупнейших российских интернет-ритейлеров от DDoS-атак. Компания одновременно запустила онлайн-площадки в нескольких странах Ближнего Востока. За два года работы на новом рынке не было зафиксировано ни одного случая недоступности сервисов из-за кибератак. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

Одной из главных задач ритейлера было обеспечить надежную защиту новых онлайн-площадок без ущерба для их производительности. Чтобы минимизировать задержки в работе сервисов на Ближнем Востоке, команда ITglobal.com решила организовать очистку трафика непосредственно в новом регионе присутствия заказчика.

Защита от DDoS-атак была организована на базе собственной точки фильтрации StormWall в Дубае. Это позволило минимизировать задержку легитимного трафика, а также выполнить региональные требования к защите ресурсов.

Кроме того, ритейлер подключил Web Application Firewall (WAF) для защиты веб-приложений от множества хакерских атак, в том числе от угроз из списка OWASP Top 10. Также маркетплейсу была предоставлена CDN-инфраструктура с локальным S3-хранилищем в каждой стране присутствия.

Все сервисы были подключены в течение одного месяца. Старт проходил поэтапно: сначала команда протестировала anti-DDoS и WAF на нескольких доменах ритейлера в режиме мониторинга, затем запустила защиту в боевом режиме, а также подключила CDN-сервис для ускорения загрузки контента.

С того момента маркетплейс на Ближнем Востоке работает без единого сбоя в работе, даже в периоды высокого спроса и роста киберпреступлений в регионе. За два года эксплуатации системы защиты зафиксировали и успешно отразили множество DDoS-атак и других угроз, что позволило сохранить доступность и скорость работы онлайн-ресурсов для пользователей.

«Выход компаний на зарубежные рынки сопровождается пересмотром требований к облачной инфраструктуре, поскольку устойчивость цифровых сервисов всё больше связана с тем, насколько близко к пользователям размещены ключевые элементы архитектуры. Заказчики всё чаще предпочитают проектировать инфраструктуру с учетом региональной специфики, чтобы обеспечить доступность сервисов и стабильную производительность. В таких проектах мы размещаем критические компоненты в регионе присутствия клиента — локальную фильтрацию трафика, CDN и облачную инфраструктуру. Такой подход позволяет сделать безопасность частью архитектуры, от которой напрямую зависит качество цифровых сервисов», – Евгений Свидерский, вице-президент по облачным сервисам ITglobal.com, корпорация ITG.

«В последние годы регион MENA остается одной из самых напряженных точек на карте мировой киберпреступности. В 2026 году мы наблюдаем заметный рост как количества, так и мощности DDoS-атак, во многом связанный с регулярными конфликтами на Ближнем Востоке. Поэтому мы считаем, что компаниям, выходящим на рынки ОАЭ и соседних стран, особенно важно заранее позаботиться о современной и надежной защите своих онлайн-ресурсов. От взвешенного выбора ИБ-решений зависят устойчивость и благополучное развитие бизнеса на этом рынке», – Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

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