DLBI: хакеры начали красть доступ к «Госуслугам» через роутеры

Российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI выявил новую схему взлома домашних и корпоративных сетей, с помощью которой у граждан похищается доступ к порталу «Госуслуги», социальным сетям и облачным сервисам. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

Специальные программы-роботы сканируют сети компаний и домашних провайдеров в поисках открытых веб-панелей управления роутерами. При нахождении открытых панелей злоумышленники пытаются получить доступ к интерфейсу роутера с помощью дефолтных паролей и словарей.

Получив доступ к панели управления, они меняют адрес DNS-сервера на свой собственный, после чего все запросы из обслуживаемой сети к сервису Госуслуги, соцсетям и облачным сервисам направляются на страницы поддельных сайтов, где пользователю предлагается ввести логин и пароль.

Фишинговые страницы используют самоподписанный сертификат, который вызывает предупреждения браузеров, однако на тех же страницах мошенники размещают объявления о возможных проблемах в связи с отзывом зарубежных сертификатов с советом игнорировать предупреждения или скачать корневой сертификат Минцифры.

При этом под видом сертификата Минцифры взломщики предлагают скачать свой собственный корневой сертификат, установка которого полностью легализует всю цепочку, в том числе, поддельный сертификат сайта.

После ввода на поддельном сайте логина, пароля и кода из СМС взломщики меняют учетные данные, включая канал доставки одноразовых кодов, и выставляют их на продажу в даркнете или в рамках «облачных подписок» на взломанные аккаунты.

Как отметил основатель DLBI Ашот Оганесян, такая схема значительно опаснее приевшегося за последние годы социального инжиниринга, так как работает полностью автоматически и при этом абсолютно незаметна для пользователя до момента, пока его данные не будут украдены.

«К сожалению, для защиты от подобных атак от обычного пользователя требуется минимальный набор знаний сетевого инженера и ИБ-специалиста. Нужно установить уникальный пароль на веб-панель роутера, а лучше отключить доступ к ней из интернета, проверить, какие DNS-серверы установлены в сетевой конфигурации устройства, уметь просмотреть импортируемый сертификат и определить поддельный», – сказал он.

«Единственным относительно простым способом защиты является использование важных госсервисов с мобильных устройств, не подключенных к домашней Wi-Fi-сети, но здесь в жертву придется принести удобство», – сказал Ашот Оганесян.