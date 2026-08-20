Multidirectory 3.2.0: отказоустойчивость, LDAP-структура в GPO и поддержка Astra Linux с МРД

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИТ- и ИБ-решений, выпустила версию службы каталогов Multidirectory 3.2.0. Обновление фокусируется на улучшении управляемости групповыми политиками, расширении поддержки отечественных операционных систем с мандатно-ролевым доступом и повышении отказоустойчивости распределённых инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

LDAP-структура в интерфейсе групповых политик (GPO)

Одним из центральных улучшений стало отображение LDAP-структуры непосредственно в интерфейс управления групповыми политиками. Теперь администраторы видят полную иерархию организационных подразделений с привязанными и наследуемыми политиками в режиме реального времени. Это упрощает навигацию по каталогу и позволяет назначать групповые политики напрямую на нужное подразделение без дополнительных переходов между модулями. Все это ускоряет работу администратора и снижает риск ошибок при настройке.

Поддержка Astra Linux с мандатно-ролевым доступом

В схему LDAP-каталога добавлены новые классы объектов и атрибуты, необходимые для работы с мандатно-ролевым доступом (МРД) в Astra Linux Special Edition (релизы «Смоленск» и «Воронеж»). Благодаря этому Multidirectory теперь полностью совместима с требованиями по защите информации, предъявляемыми к системам в государственных и регулируемых отраслях. Обновление позволяет централизованно управлять учётными записями и политиками безопасности в инфраструктурах, где используются сертифицированные версии Astra Linux с МРД.

Динамическая балансировка запросов между контроллерами домена

Для распределенных и высоконагруженных инфраструктур реализована динамическая балансировка запросов между контроллерами домена в отказоустойчивой конфигурации. Система учитывает состояние healthcheck каждого контроллера и автоматически перенаправляет запросы на доступные узлы. Это позволяет разворачивать Multidirectory в отказоустойчивом кластере, обеспечивая бесперебойную работу инфраструктуры даже при выходе отдельных компонентов из строя.

Что исправлено

В новой версии устранен ряд критических ошибок, влияющих на стабильность и совместимость системы. Исправлены BER-обертка для LDAP Controls, логика определения namingContexts в rootDSE и обработка удаления атрибутов в Modify Request — теперь операция не чувствительна к регистру. Устранены ошибки в генерации файлов init.sls в результирующих политиках, очистке тома Salt Master от устаревших политик и ожидании готовности сервисов Kerberos.

Почему это важно

Обновление Multidirectory 3.2.0 превращает службу каталогов в отказоустойчивое решение для распределённых инфраструктур, которое обеспечивает соответствие регуляторным требованиям и стабильность работы в сертифицированных контурах защиты информации.