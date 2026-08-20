Orion soft и «Береста» объединили экспертизу для разработки новых возможностей резервного копирования в zVirt

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft и производитель систем резервного копирования и восстановления данных «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве. Компании объединили экспертизу для развития возможностей резервного копирования виртуальных машин в среде виртуализации zVirt на базе технологий «Береста». Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В результате партнерства в экосистеме продуктов Orion soft появился zVirt Backup с высокой стабильностью и производительностью работы. Отказоустойчивость компонентов технологический связки обеспечивается за счет микросервисной архитектуры и встроенной поддержки кластеризации сервисов. Производительность резервирования данных повышается за счет механизма одновременной работы с множеством дисков виртуальных машин и множеством потоков на один диск.

В рамках технологической связки также планируется реализовать новые возможности для мониторинга бэкапов, поддержку резервного копирования с сохранением структуры папок виртуальных машин, резервирование параметров программно определяемых сетей (SDN) для виртуальных машин.

«”Береста” включает всю необходимую функциональность для резервного копирования виртуальных машин, демонстрирует высокую скорость и стабильность работы. Партнерство позволит объединить наш опыт с лучшими наработками специалистов ”Береста РК” и предложить рынку легковесное решение, заточенное под работу с виртуальными машинами. Сегодня zVirt Backup уже доступен для тестирования», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

«Мы видим высокий спрос на готовые связки виртуализации и резервного копирования. С Orion soft мы создали именно такой продукт — zVirt Backup. Это совместное решение закрывает потребность заказчиков в едином, предсказуемом инструменте для резервного копирования и защиты данных виртуальных сред», — сказал Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор компании «Береста РК»

Orion soft анонсировал разработку технологической связки для резервного копирования с выходом обновленной версии виртуализации zVirt 5.0.

zVirt — защищенная платформа виртуализации серверов, дисков и сетей. Решение обладает инсталляционной базой более чем 19 100 хостов и базой из более чем 700 заказчиков. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN (аналог отдельного продукта VMware NSX) и поддержка программно-определяемого хранилища SDS.

ПО «Береста» — это российская платформа для построения систем резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) промышленного уровня. Данный продукт является полностью отечественной разработкой, созданной с нуля. «Береста» служит заменой зарубежным аналогам и обеспечивает резервное копирование виртуальных машин, СУБД и файловых хранилищ. Платформа поддерживает иерархическое хранение данных и кластеризацию, что гарантирует отказоустойчивость инфраструктуры.