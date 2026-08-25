Более 90% уральцев считают заботу о цифровой безопасности старших родственников семейным долгом

ПАО «МТС» и онлайн-платформа «Авито» представили результаты совместного исследования цифровой грамотности в регионах России. Абсолютное большинство (91%) пользователей в Уральском федеральном округе, в том числе Тюменской области, уверены, что молодежь должна помогать старшему поколению освоить принципы безопасности в интернете, при общении в мессенджерах и при разговорах по телефону. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По результатам опроса, самым распространённым советом старшим родственникам среди респондентов 18–44 лет стало правило не передавать личные данные третьим лицам (42%). На втором месте — предупреждение не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем (41%), на третьем — рекомендация не сообщать персональные данные незнакомцам (29%). В топ популярных советов также вошли: не делиться доступом к аккаунтам даже с близкими и совершать покупки только на проверенных площадках (27%), не соглашаться на предоплату при покупках в интернете (25%), сравнивать цены и ориентироваться на среднерыночную стоимость товаров (17%), а также использовать сложные пароли с двухфакторной аутентификацией (14%).

Россияне старше 45 лет чаще всего обращаются к детям, внукам и знакомым за помощью в освоении конкретных приложений и сервисов — об этом сказали 27% опрошенных этой возрастной группы. Еще 23% просят помочь разобраться с интернетом и смартфоном в целом, 15% — настроить сервисы защиты от злоумышленников, 11% — объяснить, как распознавать обман в сети и безопасно работать с личными данными. Также респонденты старше 45 лет обращаются за помощью с доставкой (9%), выбором товара и оформлением заказа (8%).

77% участников опроса считают, что цифровые компании должны давать прикладные советы по теме цифровой безопасности. Особенно востребованным форматом обучения оказались короткие и понятные видеоинструкции — их выбрали 63% респондентов старше 45 лет. Также пользователи отмечают важность помощи близких (28%), наглядных памяток и брошюр с крупным шрифтом (21%), практических занятий и мастер-классов (12%).

«Цифровая безопасность становится все более актуальной не только для отдельных пользователей, но и для целых семей. Мы понимаем, насколько важно для современного человека оставаться защищенным в цифровом пространстве, особенно пожилым родственникам, которые являются самой уязвимой категорией для злоумышленников. Для их защиты в этом году мы запустили новое решение – уведомления о нежелательном звонке членам семьи, которые пользователь получает в режиме реального времени, если его близкому поступает нежелательный звонок. Создание безопасной среды для старшего поколения улучшает их психологическое благополучие, обеспечивает уверенность в надежной защите личных данных», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.