Компания «Газинформсервис» выпустила Ankey IDM 1.11

Компания «Газинформсервис» объявила о релизе Ankey IDM 1.11. В новой версии расширены возможности управления бизнес-процессами и техническими учётными записями, переработаны инструменты построения ролевой модели и сертификации доступов, развита диагностика, отчётность и разграничение прав, продолжена оптимизация архитектуры и производительности.

В Ankey IDM 1.11 появился отдельный модуль для управления бизнес-процессами и их версиями.

Встроенный BPMN-дизайнер переведён на новую версию. Появились подсказки по выражениям, копирование блоков между схемами, вызов transform-функций из процесса — это упрощает разработку и сокращает потребность во внешних интеграциях.

Обновлён интерфейс генерации ролей-кандидатов по стратегии «1 к 1» с экспортом/импортом в Excel. Автоматика сочетается с ручной экспертной доработкой, что ускоряет работу с большими объёмами данных.

В версии 1.11 появился отдельный интерфейс управления техническими учётными записями.

Реализованы создание типов, назначение владельцев и бенефициаров, активация, блокировка, смена пароля с настраиваемыми согласованиями. Технические учётные записи отображаются в карточке пользователя для целостного контекста.

Добавлены версионирование маппингов, моделирование и откат изменений. Улучшена обработка ошибок при установке коннекторов, появился экспорт конфигураций.

Внедрены расписание, конструктор проверяемых объектов и отдельные процессы согласования для каждой кампании. Расширено внутреннее разграничение прав: системные роли управляют видимостью полей, вкладок и кнопок; добавлены шаблоны и привязка нескольких бизнес-ролей к одной системной.

В Ankey IDM 1.11 доступны мониторинг состояния сервисов, технический статус заявок с детализацией ошибок, структурированный вывод ошибок реконсиляции, фильтрация по кластерным нодам и привязка периодических задач к конкретной ноде.

Новый раздел «Команды» позволяет создавать проектные команды и позиции, назначать руководителей и учитывать проектную иерархию в правилах автоматического назначения ролей — дополняя формальную оргструктуру.

Внутренний сервис отчётов получил поддержку запуска по расписанию, групп получателей и отдельного интерфейса для планирования и просмотра уже сформированных отчётов. Для виджетов появились пользовательские подписи и вывод дополнительных параметров. Загрузка виджетов стала асинхронной, поэтому медленное получение данных одного из них не задерживает отображение остальных. Обновлён и ряд элементов интерфейса.

Реализована очередь сообщений на Reactive Kafka с постепенным переводом наиболее нагруженных сервисов на новую схему обработки. Оптимизированы запросы ролей в визарде, правила автоматического назначения и массовое удаление назначений при удалении роли. Добавлен API для просмотра и управления фоновыми задачами, а конфигурациями микросервисов теперь можно управлять непосредственно из интерфейса Ankey IDM.

«Ankey IDM 1.11 продолжает развитие продукта в сторону более гибкого управления процессами и доступами, а также упрощения эксплуатации крупных и распределённых инсталляций. Основной акцент релиза сделан на управляемости: версиях процессов и интеграций, технических учётных записях, ролевой модели, диагностике и контроле работы компонентов комплекса», — сказал Александр Давыдов, менеджер продукта Ankey IDM компании «Газинформсервис».