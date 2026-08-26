«BI Конструктор» «Битрикс24» теперь работает в закрытом контуре

Сервис «Битрикс24» представил новую модель поставки «BI Конструктора»: теперь инструмент визуальной аналитики может быть развернут в полностью изолированном контуре инфраструктуры заказчика. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Это решение адресовано в первую очередь enterprise-сегменту. Ранее ключевым препятствием была сама архитектура продукта: «BI Конструктор» был доступен либо в облачной версии, либо в коробочной редакции с обязательным доступом к внешним серверам для обновлений и работы вспомогательных сервисов, что прямо противоречило политикам ИБ и регуляторным требованиям к ряду информационных систем компаний.

Новый формат решения означает системное снижение рисков и расширение возможностей контроля: вся обработка и хранение данных осуществляются исключительно на серверах заказчика; решение работает в среде без доступа к интернету; заказчик самостоятельно управляет доступом, резервным копированием, политиками обновления и интеграцией с внутренними системами безопасности; решение базируется на проверенном стеке, совместимо с коробочной версией «Битрикс24» на PostgreSQL и не требует обращения к внешним CDN или облачным API.

«Мы видим, что для многих заказчиков облачная модель аналитики сегодня просто неприемлема по регуляторным или корпоративным причинам. «BI Конструктор» в закрытом контуре снимает эти ограничения. Теперь компании из регулируемых отраслей могут использовать современный полностью российский инструмент визуальной аналитики без компромиссов с безопасностью и с сохранением полного контроля над своей информацией внутри периметра», — сказал Леонид Плетнев, бизнес-партнер по информационной безопасности «1С-Битрикс».

Таким образом, переход в закрытый контур не просто расширяет варианты развертывания – он переводит BI-аналитику в категорию решений, которые могут быть официально допущены к обработке данных ограниченного доступа и использоваться в самых чувствительных сегментах корпоративной инфраструктуры.

Продукт уже прошел техническую реализацию и тестирование в пилотных средах. В ближайшие месяцы стартует программа пилотных внедрений с крупными заказчиками. О коммерческой доступности и деталях лицензирования будет объявлено дополнительно.