VolgaBlob и «Бастион» обеспечат защиту компаний от ИБ-угроз

Российский разработчик решений для кибербезопасности VolgaBlob и компания по информационной безопасности «Бастион» (входит в «ИКС Холдинг») заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества «Бастион» выступит дистрибьютором и интегратором платформы Smart Monitor, предназначенной для построения SOC/SIEM, зонтичного ИТ-мониторинга и аналитики.

VolgaBlob и «Бастион» планируют реализовать большие проекты, объединяющие ИТ-аналитику и информационную безопасность, а также проектирование АСУ ТП систем. Еще одно направление совместной работы — построение ситуационных центров у заказчиков на базе Smart Monitor.

Платформа консолидирует данные из ИТ- и ИБ-систем, АСУ ТП и бизнес-приложений, визуализирует их на единых панелях и демонстрирует руководителям и дежурным сменам целостную картину состояния инфраструктуры для оперативного принятия решений. Кроме того, платформа будет интегрирована в собственный SOC Бастиона, что позволит специалистам центра работать с расширенной аналитикой и ускорит реагирование на инциденты.

«Бастион» — партнер, который умеет работать со сложными инфраструктурами и знает, как превратить данные мониторинга в конкретные ИБ-решения. Совместно мы сможем предложить бизнесу качественно новый уровень защиты и наблюдаемости», — отметил Максим Кириенко, коммерческий директор VolgaBlob.

«Мы стремимся расширять и усиливать портфель решений, чтобы обеспечивать наиболее высокий уровень защищенности для наших заказчиков. Платформы, которые объединяют данные из нескольких источников и структур и позволяют комплексно их анализировать, дают возможность смотреть на мониторинг с разных ракурсов. Благодаря этому аналитика становится более детализированной, а выявление потенциальных угроз — более точным и своевременным. Мы уверены, что объединение экспертизы и технологий с VolgaBlob позволит нам вместе предлагать более эффективные инструменты защиты и формировать новые возможности для дальнейшего развития», — сказал Артем Береговой, технический директор компании «Бастион».