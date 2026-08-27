Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

В «СерчИнформ Файловый аудитор» появился контроль данных в «Яндекс Трекер»

Система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» поддержала новый источник данных – корпоративный менеджер задач «Яндекс Трекер». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Программа сканирует документы, вложенные в карточки задач, и автоматически присваивает метки по содержанию – например, «Персональные данные», «Коммерческая тайна», «Финансовая отчетность». ИБ-специалисты могут проверять файлы, отслеживать их расположение и историю изменений. Это помогает контролировать, что данные хранятся и обрабатываются в соответствии с правилами безопасности. А при интеграции с системой противодействия утечкам информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» можно усилить защиту – заблокировать загрузку в трекер документов с метками «Файлового аудитора».

«Мы последовательно расширяем интеграции наших продуктов с системами совместной работы. «Файловый аудитор» уже помогает контролировать данные в Jira и Confluence, теперь мы добавили и «Яндекс Трекер». Это особенно полезно для крупных компаний, которые используют менеджер задач, чтобы координировать работу большого числа сотрудников. Следовательно, неизбежно сталкиваются с рисками, когда документы ограниченного доступа появляются в общем, потому что в трекерах не действуют разграничения прав из файловой системы. «Файловый аудитор» контролирует эти риски и снижает вероятность утечек», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

«Файловый аудитор» и «СерчИнформ КИБ» также поддерживают интеграции с «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», Microsoft 365 и другими корпоративными сервисами. Кроме того, системы могут контролировать данные на локальных станциях сотрудников, файловых и почтовых серверах, в сетевых папках, облаках и сервисах обмена файлами. Это делает защиту гибкой и доступной для любых конфигураций файловых хранилищ.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

В Citrix найдены «дыры», позволяющие обходить всякую аутентификацию

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД

10000 украденных и распубликованных ключей к «облаку» Amazon работают. В закрытые ими корпоративные аккаунты может зайти любой желающий

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Знаменитый интернет-магазин пойман на тайной слежке за россиянами и всем миром

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще