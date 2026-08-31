«На глаз» не отличить: эксперты Sitronics Group рассказали, как мошенники создают идеальные дипфейки

Специалисты по информационной безопасности Sitronics Group фиксируют изменение ландшафта киберугроз.

В 2026 г. генерация видеопотока и клонирование голоса происходят в реальном времени, из-за чего отличить дипфейк от реального человека становится практически невозможно. На смену примитивным подделкам пришли скоординированные атаки на бизнес, финансовый сектор и частных лиц. Так, с начала этого года мошенники обманули с помощью дипфейков порядка четырех тысяч человек, а ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Сегодня мошенникам уже не требуются тысячи фотографий и недели обучения нейросети. На смену пришли диффузионные модели и генеративно-состязательные сети (GAN) нового поколения. Главная опасность дипфейков нового поколения -- в полной автоматизации процесса. Чтобы сымитировать чужую речь, современной нейросети достаточно получить на вход аудиодорожку, созданную ИИ-клоном голоса. Система самостоятельно и с абсолютной физической точностью перестроит нижнюю часть лица, артикуляцию, движение губ и даже мимические морщины вокруг глаз в строгом соответствии с интонацией и произносимыми звуками.

«Распознать дипфейк визуально сегодня становится практически невозможно. Поэтому крайне важна эшелонированная цифровая защита на всех уровнях. В корпоративном секторе защита уходит в реальное время – отечественные ВКС-платформы уже умеют на лету анализировать стабильность пикселей и предупреждать пользователя об ИИ-маске прямо во время звонка. В финтехе развернуты тяжелые промышленные решения, которые с точностью до 99,3% выявляют симуляцию эмоций и подмену лиц, отсекая мошенников на этапе удаленной верификации», – отметили специалисты Sitronics Group.

Технологии защиты от дипфейков сегодня доступны не только для бизнеса и госсектора, но и для граждан. Мультимодальные сканеры, дипфейк-детекторы, системы для мгновенного вычисления клонированных голосов доступны сегодня бесплатно.

«Кроме того, сегодня можно использовать программы, которые внедряют в фотографии невидимый цифровой шум. Человек видит обычное фото, но алгоритмы генерации дипфейков не могут справиться с этими скрытыми пикселями и на выходе выдают совершенно чужое лицо», – отмечают специалисты компании.

Эксперты призывают не забывать и про цифровую гигиену, и рекомендуют ограничить доступ к профилям в социальных сетях и мессенджерах для посторонних лиц, а также избегать публикации избыточного количества портретных снимков в высоком разрешении и анфас.