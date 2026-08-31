Средства строгой аутентификации JaCarta совместимы с операционными системами «Альт»

Компании «Аладдин» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с операционными системами семейства «Альт». По итогам тестовых испытаний, проведенных специалистами обеих компаний, оформлено 12 сертификатов совместимости, охватывающих линейку ОС «Альт» — «Альт Рабочая станция» 11, «Альт Рабочая станция К» 11, «Альт Сервер» 11, «Альт Образование» 11 и «Альт СП» релиз 10 — в исполнении для архитектур x86_64 и aarch64. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Полученные сертификаты подтверждают готовность решений «Аладдин» и «Базальт СПО» к совместному применению и обеспечивают заказчикам возможность построения защищенной среды удаленного администрирования с использованием отечественных технологий. В ходе испытаний подтверждена корректная работа USB-токенов и смарт-карт JaCarta, биометрических токенов JaCarta SecurBIO, профессиональных доверенных смарт-карт ридеров, биометрических смарт-карт ридеров Aladdin SecurBIO Reader, а также программного комплекса «Единый Клиент JaCarta» версии 3.3 и выше, обеспечивающего единую точку управления электронными ключами и сертификатами пользователя.

Тестирование проводилось отдельно для каждой аппаратной платформы. Сертификаты № 0198/26, 0199/26 и 0206/26 подтверждают совместимость на платформе x86_64 с «Альт Рабочая станция» 11, «Альт Рабочая станция К» 11, «Альт Сервер» 11 и «Альт Образование» 11. Сертификаты № 0208/26, 0209/26 и 0210/26 — совместимость с «Альт Рабочая станция» 11 и «Альт Сервер» 11 в исполнении для архитектуры aarch64. Сертификаты № 0213/26–0215/26 и № 0216/26–0218/26 подтверждают совместимость с ОС «Альт СП» релиз 10 на платформах x86_64 и aarch64 соответственно.

Во всех случаях зафиксирована полноценная и корректная работа тестируемых решений.

В линейку продуктов JaCarta входят сертифицированные средства строгой аутентификации, электронной подписи для безопасного хранения ключей, работы с цифровыми сертификатами и интеграции с корпоративными системами управления доступом и единым входом (SSO). Смарт-карты, электронные ключи и USB-токены JaCarta сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России и совместимы с российскими и зарубежными ОС.

Операционные системы «Альт» разработки «Базальт СПО» включены в реестр отечественного программного обеспечения, сертифицированы ФСТЭК России и широко применяются в государственных структурах и на предприятиях с высокими требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Подтверждение совместимости всей линейки JaCarta — от USB-токенов и смарт-карт до программного комплекса управления ключами — со всем модельным рядом ОС "Альт" для архитектур x86_64 и aarch64 дает заказчикам полностью готовое решение для построения доверенной ИТ-инфраструктуры на отечественном стеке технологий», — отметил Сергей Ступин, руководитель продуктов семейства JaCarta компании «Аладдин».