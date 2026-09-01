«Флант» добавила встроенную репликацию кластеров в систему управления секретами Deckhouse Stronghold

Российская ИТ-компания «Флант» выпустила версию 1.19 Deckhouse Stronghold — решения для управления секретами. Главное нововведение релиза — поддержка встроенной репликации между кластерами в режимах распределения нагрузки (Performance), аварийного восстановления (Disaster Recovery) и резерва для чтения (Performance Standby). Обновление расширяет возможности продукта для отказоустойчивых инфраструктур, где важны быстрое восстановление, согласованность данных и предсказуемое управление доступами. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

В предыдущих версиях продукта синхронизация между инсталляциями ограничивалась копированием данных на уровне хранилищ пар «ключ-значение» (KV1 и KV2). Версия 1.19 получила механизмы переноса состояния кластера целиком. Теперь платформа самостоятельно реплицирует политики доступа, методы аутентификации, пространства имён и идентификационные данные (identity).

Новый механизм позволяет работать с распределённой инфраструктурой в трёх сценариях. Первый из них — performance-репликация — распределяет запросы на чтение между географически или логически разнесёнными кластерами. Вторичные кластеры обслуживают такие операции локально, а запись перенаправляют на основной. Это ускоряет доступ к секретам для распределённых команд без лишних обращений к центральной площадке. Дополнительно механизм содержит гибкую систему фильтров для точечного выбора путей, что позволяет локализовать хранение только определённых данных в реплицируемых кластерах.

Второй сценарий — репликация для аварийного восстановления (Disaster Recovery), которая отвечает за создание горячего резерва. В таком режиме запасной кластер содержит полную копию данных основной площадки, включая токены и информацию о временном доступе. При потере работоспособности основного кластера резервный принимает на себя нагрузку, защищая критичные сервисы от простоев. Сценарий помогает крупным организациям выполнять требования регуляторов к непрерывности бизнес-процессов.

Третий режим — Performance Standby — задействует неактивные узлы внутри одного отказоустойчивого кластера (HA-кластера) для обработки операций чтения. Подход повышает плотность использования вычислительных мощностей без развёртывания дополнительных сред.

Внедрение этих режимов снижает долю ручного труда команд DevOps и SRE при поддержании согласованности хранилищ. Процедура аварийного переключения кластеров теперь переведена в предсказуемый формат и требует минимального вмешательства инженеров.

«Отказоустойчивая, геораспределённая инфраструктура для хранения секретов долгое время была реализована только в зарубежных продуктах, которые сегодня недоступны в России. С выходом новых режимов репликации Deckhouse Stronghold становится первой системой управления секретами на отечественном рынке, которое закрывает эту потребность в полном объёме. Теперь компании могут строить катастрофоустойчивую инфраструктуру для секретов на полностью независимом стеке», — сказал Владимир Девятайкин, менеджер продукта Deckhouse Stronghold компании «Флант».