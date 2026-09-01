Positive Technologies получила сертификат ФСТЭК на средства антивирусной защиты

Positive Technologies cообщила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на решения для защиты конечных устройств (компьютеров, серверов и рабочих станций). MaxPatrol EPP сертифицирован как средство антивирусной защиты (САВЗ), MaxPatrol EDR подтвердил соответствие новым требованиям к средствам обнаружения и реагирования (СОР). Наличие сертификата открывает доступ к новым продажам государственным компаниям, банкам и субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также их контрагентам и подрядчикам.

Оба продукта входят в единое решение для защиты конечных устройств MaxPatrol Endpoint Security. Сегодня под его защитой находится более 300 тыс. устройств у 350 клиентов. При этом для некоторых организаций наличие сертификата ФСТЭК было обязательным условием — теперь этот барьер снят, и они смогут выбирать продукты Positive Technologies для защиты конечных устройств и от массовых, и от целевых кибератак.

MaxPatrol EPP сертифицирован как средство антивирусной защиты — таких на российском рынке всего несколько. Продукт защищает устройства от массовых атак. Для государственных информационных систем, работы с персональными данными и объектами КИИ наличие сертифицированного антивируса — обязательное требование закона. Это касается и подрядчиков, которые имеют доступ к таким системам. MaxPatrol EPP также можно использовать как второй антивирус для выполнения требований регуляторов.

Сертификация MaxPatrol EDR, продукта для защиты конечных устройств от целевых и сложных кибератак, по классу СОР особенно важна в связи с требованиями приказа №117 ФСТЭК, который действует с 1 марта 2026 г. Документ предусматривает конкретные меры защиты государственных информационных систем, в том числе непрерывный мониторинг, управление уязвимостями, контроль доступа и оперативное устранение инцидентов на конечных устройствах. Кроме того, он расширяет зону ответственности за защиту и смещает акцент с формального соответствия требованиям на оценку результативности и постоянное управление безопасностью. Для значимых объектов КИИ требования к обеспечению безопасности устанавливает приказ №239 ФСТЭК.

«Конечные устройства остаются основной целью злоумышленников, так как позволяют применять различные техники кибератак и зависят от человеческого фактора. Теперь организации могут не просто выполнить требования регулятора, а получить реальные инструменты для раннего выявления угроз и оперативного реагирования на них, — отметил Юрий Бережной, руководитель направления по развитию защиты конечных устройств Positive Technologies. — Для нас это важный стратегический шаг: теперь на рынке, где до этого доминировали другие вендоры, мы можем предложить всю линейку решений для конечных устройств — от превентивной антивирусной защиты до комплексных систем противодействия целевым атакам. И тем самым — расширить свое участие в проектах национального масштаба».