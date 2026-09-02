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Мобильные операторы начали страховать хабаровских детей от мошенников

Выплату в случае ущерба от действий мошенников в отношении детей смогут получить родители несовершеннолетних абонентов. Сервис особенно актуален для Хабаровского края, где, по данным аналитиков МТС, чаще всего подозрительными телефонными звонками атакуют детей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ ребенка к опасным сайтам, 66% - ограничить доступ к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребенка, а каждый четвертый (26%) беспокоится из-за звонков мошенников ребенку. Ранее, с января по август 2026 г., сервис «Безопасный интернет», выявил и защитил детей от 41 млн сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

Если ребенок пострадает от мошенников в сети, то сможет получить возмещение ущерба. Компенсацию выплатит компания, если ребенок-абонент станет жертвой мошеннической схемы, из-за которой его старшие родственники понесут финансовые потери от действий злоумышленников.

«Все чаще жертвами мошенников становятся дети. Через ребенка злоумышленники получают доступ к банковским картам, аккаунтам и другим данным, поэтому мы постоянно анализируем, изучаем и создаем фильтры от спама, нежелательных звонков и вредоносной рекламы на базе ИИ, а совсем недавно запустили «SOS-кнопку», с помощью которой одним нажатием ребенок может сообщить взрослому о местоположении и попросить об экстренной связи. Детская страховка стала логичным дополнением цифровой защиты», - сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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