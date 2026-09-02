Нейросеть NtechLab сделает улицы и парки Республики Тыва безопаснее

Нейросеть компании NtechLab поможет повысить безопасность на основных улицах, в скверах и парках Республики Тыва. ИИ поможет выявить преступников, а также найти пропавших людей, в том числе детей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Видеоаналитика FindFace Multi заработала в составе АПК «Безопасный город» в Кызыле. Алгоритмы нейросети анализируют видеопотоки с камер на улицах города и выявляют преступников, находящихся в розыске. Система за долю секунды может проанализировать и обнаружить человека, которого разыскивают правоохранительные органы. Кроме того, она помогает найти пропавших людей, которых разыскивают родные. Точность распознавания составляет более 99,9%.

«В июле этого года мы запустили работу АПК «Безопасный город» в Кызыле. Это настоящий «цифровой щит», направленный на повышение уровня безопасности жителей города. В его состав вошло более 140 новейших камер, часть из них теперь работает в связке с искусственным интеллектом. Это позволяет за секунды распознать лицо, находящееся в розыске. Вся информация аккумулируется в Центре обработки данных и передается в правоохранительные органы в режиме реального времени, что дает возможность круглосуточного мониторинга общественных пространств и качественно нового уровня безопасности как для жителей, так и для гостей региона», – отметила представитель Минцифры Республики Тыва Аселия Лебедева.

Нейросети NtechLab, в том числе и флагманское решение FindFace Multi, уже используются более чем в 70 российских регионах, например в Краснодарском крае, Самарской области, ЯНАО и Кабардино-Балкарии. Так, в Новосибирской области с помощью решений NtechLab удалось найти уже свыше 200 пропавших детей.