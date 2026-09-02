«Перспективный мониторинг»: в августе 2026 г. у мошенников были популярны темы выборов, Дня знаний и концерта Канье Уэста

Эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») продолжают отслеживать актуальные мошеннические схемы. В августе 2026 г. исследователи обратили внимание на девять схем, привязанных к новостной повестке. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС».

День знаний

Эксперты обнаружили как минимум четыре схемы, которые злоумышленники используют в преддверии начала учебного года.

Магазины детской одежды, канцелярии и электроники. Мошенники создают сайты, имитирующие магазины, и продвигают в соцсетях предложения о «закрытых распродажах складских остатков». Жертву привлекают низкой ценой и ограниченным предложением. После оформления заказа деньги уходят злоумышленникам, а введенные данные банковской карты могут использоваться для дальнейших атак.

Компенсация расходов к 1 сентября. Злоумышленники создают сайты, внешне похожие на портал «Госуслуги», и направляют туда потенциальных жертв с помощью электронных писем, сообщений в мессенджерах и соцсетях.

Оплата школьных нужд. Злоумышленники от имени учителей отправляют фальшивые ссылки на списки участников школьных мероприятий и просьбы срочно оплатить школьные нужды.

Объявления об услугах репетиторов. Злоумышленники публикуют эти объявления как на поддельных сайтах, так и на настоящих сервисах объявлений. После отклика потенциальной жертве предлагают продолжить общение в мессенджере. Далее злоумышленники предлагают установить «полезную программу», которая на самом деле позволяет красть данные или удаленно управлять устройством.

Выборы

Среди злоумышленников в августе были популярны схемы, связанные с Единым днем голосования.

Фальшивая проверка избирателя. Злоумышленники создают сайт, имитирующий государственный сервис. Пользователю предлагают проверить наличие своих данных в списке избирателей через ГАС «Выборы». Для «идентификации» запрашиваются номер телефона, связанный с «Госуслугами», код из SMS и пароль двухфакторной аутентификации. После получения этих данных злоумышленник получает полный доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах».

Дистанционное голосование. Злоумышленники под видом сотрудников «домовой службы» сообщают пользователям о якобы дистанционном голосовании на сентябрьских выборах через мессенджер «Макс». Собеседнику предлагают «закрепить бюллетень» и перейти по ссылке в новый чат для жильцов. Ссылка может использоваться для дальнейшего сбора персональных, учетных данных или распространения других мошеннических сценариев.

Представители избиркомов призвали не переходить по таким ссылкам и не передавать личные данные и коды из SMS.

Другие популярные темы для фишинга

Фальшивый сайт концерта Канье Уэста, визуально копирующий ресурс официального организатора. На поддельном ресурсе намеренно размещается недостоверная информация о месте проведения концерта: вместо Санкт-Петербурга указываются московские «Лужники». Практически любое взаимодействие с сайтом приводит пользователя по реферальной ссылке на сайт онлайн-казино.

Поддельное банковское приложение в Google Play. После удаления официального приложения «Ozon Банка» из Google Play мошенники разместили в магазине две программы, выдающие себя за банковское приложение. Они использовали знакомое название и бренд, рассчитывая на пользователей, которые продолжают искать привычное приложение в официальном магазине Google.

Фальшивая отписка от рассылки. Пользователь получает на электронную почту письмо, внешне похожее на обычную рекламную рассылку. Внизу размещается кнопка «Отписаться», которая вместо прекращения рассылки переводит человека на мошенническую страницу. Там ему предлагают выбрать вариант отказа от рассылки или пожаловаться на спам, а затем под различными предлогами просят указать персональные данные. Злоумышленники могут использовать полученную информацию для последующих фишинговых рассылок, телефонного мошенничества и точечных персонализированных атак.