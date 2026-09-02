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«Ростелеком» обеспечит цифровой контроль при строительстве школ и больниц на Дальнем Востоке

«Ростелеком» и КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края» (УКС) объединят усилия для внедрения передовых цифровых решений при строительстве новых школ, поликлиник, спортивных и оздоровительных центров в регионе. Стороны подписали соглашение о стратегическом. Подписи под документом поставили вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома» Тимофей Абраменко и директор КГКУ «УКС Приморского края» Алексей Тюрин.

Партнеры в рамках сотрудничества займутся реализацией концепции «цифровой стройки», которая позволит заранее обеспечить новые социальные объекты качественной телекоммуникационной средой и современными оптическими линиями связи (ВОЛС). Такой подход ускорит внедрение актуальных цифровых решений и сервисов в социальной сфере Приморского края. В частности, компании планируют интеграцию систем видеоаналитики и контроля доступа на этапе проектирования новых социальных объектов, что повысит прозрачность, безопасность и качество строительного процесса.

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Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома», сказал: «Цифровая трансформация социальной инфраструктуры требует объединения компетенций строителей и системных интеграторов уже на этапе проектирования. Своевременное внедрение цифровых решений — это фундамент для создания комфортной и безопасной среды в школах, поликлиниках и других объектах социальной сферы. Мы убеждены, что закладывать цифровую инфраструктуру в проект выгоднее, чем достраивать ее как ответ на растущие потребности владельцев готового объекта. В партнерстве с Управлением капитального строительства Приморского края мы сможем предложить региону экосистему решений на базе продуманной цифровой инфраструктуры — от систем контроля доступа и интеллектуального видеонаблюдения до облачных сервисов. Это позволит обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для всех, кто учится, работает и получает услуги в новых социальных объектах Приморья».

Алексей Тюрин, директор КГКУ «УКС Приморского края», отметил: «Наша задача — не просто построить здание, а создать комфортную и безопасную среду для жителей региона, отвечающую требованиям завтрашнего дня. Сотрудничество с “Ростелекомом” позволит нам закладывать фундамент для цифровизации социальных объектов еще на стадии проектирования. Это обеспечит бесшовную интеграцию высокоскоростных каналов связи и современных сервисов безопасности в инфраструктуру края».

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