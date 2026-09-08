«Лаборатория Касперского» прошла независимый аудит SOC 2

«Лаборатория Касперского» сообщила об успешном прохождении независимого аудита Service and Organization Controls 2 второго типа (SOC 2 Type 2). Он подтверждает, что процессы разработки и выпуска антивирусных баз компании неизменно соответствуют международно признанным стандартам — они безопасны и надёжно защищены от несанкционированного вмешательства.

Service and Organization Controls — всемирно признанный стандарт отчётности для систем управления рисками кибербезопасности, разработанный Американским институтом дипломированных общественных бухгалтеров (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA). Для оценки механизмов контроля безопасности, принятых в компании, используются пять основных принципов: безопасность (Security), доступность (Availability), целостность процессов (Processing Integrity), конфиденциальность (Confidentiality) и приватность (Privacy). «Лаборатория Касперского» регулярно проходит независимые аудиты SOC 2 с 2019 г.

Аудит проводился по итогам годового периода — с августа 2025 г. по июль 2026 г. — и включал в себя опросы сотрудников компании, наблюдение за работой внедрённых механизмов контроля, изучение релевантной документации, воспроизведение того, как работают ручные операции управления и мониторинга. Независимые специалисты проверили процессы разработки и выпуска антивирусных баз «Лаборатории Касперского» для решений на ОС Windows и Unix. Они пришли к выводу, что процесс разработки, тестирования и выпуска антивирусных баз «Лаборатории Касперского» продолжает соответствовать требованиям SOC 2 и защищён от несанкционированного вмешательства.

«Для заказчиков и партнёров „Лаборатории Касперского“ успешное завершение аудита SOC 2 — больше чем рядовая процедура. Это независимое подтверждение того, что меры безопасности, лежащие в основе наших технологий, неизменно остаются эффективными, — сказала Юлия Шлычкова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по общественным связям. — Результаты оценки подтверждают: продукты, которым наши пользователи ежедневно доверяют, надёжно защищены и работают стабильно. Это позволяет клиентам сохранять уверенность при каждом обновлении и взаимодействии с решениями компании».

Регулярный аудит внутренних процессов компании — один из основных шагов, реализуемых в рамках Глобальной инициативы по информационной открытости. Её цель — укрепить доверие клиентов и партнёров, а также показать приверженность компании принципам прозрачности. Помимо аудита SOC 2, «Лаборатория Касперского» ранее прошла сертификацию на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001 и сертификацию по стандарту Общих критериев (Common Criteria).