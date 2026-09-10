Группа Rubytech и «Код Безопасности» стали стратегическими партнерами

Группа Rubytech, разработчик ПАК Скала^р и решений для ИТ-инфраструктуры высоконагруженных систем, и компания «Код Безопасности», ведущий российский разработчик средств информационной безопасности, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Взаимодействие вендоров преследует долгосрочные цели и подразумевает несколько направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Группе Rubytech доверяют построение и модернизацию надежной и защищенной от киберугроз ИТ‑инфраструктуры на базе доверенных ПАК Скала^р крупнейшие госструктуры и лидеры российского бизнеса — в том числе компании финансового, топливно‑энергетического и телекоммуникационного секторов, для которых критичны стабильность, масштабируемость и соответствие регуляторным требованиям.

Компания заинтересована в сотрудничестве с лидерами российского ИТ-рынка, применении в проектной деятельности широкого технологического стека, а также в консолидации опыта при формировании отраслевых стандартов.

Компании «Код Безопасности» доверяют более 50 000 государственных и коммерческих организаций в России. Продукты ИБ-вендора применяются для обеспечения безопасности рабочих станций, серверов, виртуальных инфраструктур, мобильных устройств и сетевого взаимодействия всех компонентов информационных систем.

Группа Rubytech на протяжении нескольких лет является премиальным и сервисным партнером «Кода Безопасности» с наивысшим статусом – Platinum Partner. Это означает, что специалисты Rubytech могут реализовывать и внедрять продукты при модернизации высоконагруженных инфраструктур заказчиков из госсектора и крупных компаний, а также оказывать техническую поддержку по различным продуктам ИБ-вендора

Стратегическое партнерство запускает новый этап взаимодействия компаний и свидетельствует о повышении уровня доверия и расширении формата сотрудничества.

Прежде всего оно предусматривает активное участие в реализации сложных проектов, где критически важны подтвержденная квалификация и профессионализм в области информационной безопасности. Это дает компаниям возможности для укрепления позиций на рынке и расширения спектра предоставляемых услуг.

Кроме того, сотрудничество предусматривает расширение уже имеющихся экспертных возможностей Группы Rubytech в сфере информационной безопасности. Компании кооперируют свои компетенции и технологии, что позволяет предлагать заказчикам более комплексные и эффективные решения для построения надежной инфраструктуры высоконагруженных систем.

Неотъемлемой частью партнерства является доступ к обширной базе знаний «Кода Безопасности». Это дает компаниям возможность постоянно повышать свою квалификацию и быть в курсе последних тенденций и разработок в области информационной безопасности, что особенно важно в условиях стремительного развития технологий и роста числа киберугроз.

«Статус стратегического партнера присваивается только ведущим ИТ-компаниям, сотрудничающим с «Кодом Безопасности», – тем, кто демонстрирует выдающиеся достижения по объему продаж и уровню профильных компетенций, а также отличается устойчивостью в бизнес-отношениях и стремлением к постоянному росту. Мы готовы создавать комплексные решения, включающие стек продуктов наших партнеров, заниматься их полноценной интеграцией в ИТ-инфраструктуру заказчиков», — подчеркивает Александр Тараканов, директор департамента информационной безопасности Группы Rubytech.

«Крупный бизнес, владельцы критической информационной инфраструктуры сегодня особенно остро нуждаются в комплексной защите от киберугроз на базе полностью отечественных программных и аппаратных средств. Инфраструктура, предназначенная для функционирования ИБ-решений, должна быть максимально надежной, производительной и отказоустойчивой. Экспертиза Rubytech по построению высоконагруженных систем сегодня востребована, и мы нацелены достичь синергии при решении масштабных задач наших заказчиков», – говорит Дмитрий Шатсков, коммерческий директор компании «Код Безопасности».