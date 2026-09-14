iTProtect обеспечил защищенный доступ к ИТ-инфраструктуре российской компании

Специализированный интегратор в области информационной безопасности iTProtect завершил проект по защите критически важной инфраструктуры в крупной ИТ-компании путем внедрения Indeed PAM (Indeed Privileged Access Management) от «Индид» — российского разработчика решений в области защиты айдентити. Решение позволяет компании централизованно управлять доступом внутренних привилегированных пользователей и подрядчиков (в частности, ИТ- и ИБ-администраторов и разработчиков) к корпоративным ИТ-ресурсам, сократить время на расследование инцидентов и значительно уменьшить риски их возникновения. На первом этапе проект охватил 40 сотрудников с расширенными правами доступа. Об этом CNews сообщил представитель iTProtect.

Реализованное PAM-решение построено на базе отечественного продукта Indeed PAM. Решение фиксирует и протоколирует действия пользователей с расширенными правами, повышая прозрачность процессов и создавая основу для оперативного реагирования на потенциальные инциденты. PAM-система обеспечила клиенту подключение к целевым ИТ-ресурсам, централизованное управление доступами и прозрачный для службы ИБ контроль действий пользователей.

PAM-решение внедрено в нескольких юридических лицах холдинговой структуры заказчика. Для этого команда iTProtect выстроила архитектуру решения из 8 серверов (СУБД, серверы управления и доступа, балансировщики нагрузки), развернула две инсталляции, настроила их и интегрировала с облаком внешнего провайдера. Через построенную PAM-систему ИТ-специалисты компании могут одновременно работать со 150 корпоративными ресурсами.

Проект включал в себя также работы по организации катастрофоустойчивости решения. Команда iTProtect предоставила консультации для подготовки пакета документов, который включил план аварийного восстановления в случае инцидента, политику резервного копирования, пошаговые детальные инструкции для типовых сценариев восстановления данных и функциональности, типовую матрицу распределения ответственности между представителями ИБ, ИТ и владельцами процессов.

В конце проекта администраторы компании-заказчика прошли обучение по обнаружению учётных записей в инфраструктуре, управлению жизненным циклом идентификаторов пользователей и автоматической смене паролей для них.

«Привилегированные учётные записи сегодня — частая цель для злоумышленников, потому что через них можно получить неограниченный контроль над инфраструктурой. Мы не просто закрыли эту критическую зону, а помогли реализовать решение, архитектура которого позволит компании масштабировать защиту привилегированного доступа по мере роста бизнеса», — сказал Леонид Ломакин, руководитель направления информационной безопасности iTProtect.

«Для крупной распределенной инфраструктуры особенно важно выстроить единые правила работы с привилегированным доступом независимо от того, кто подключается к критически важным ресурсам — внутренний специалист или подрядчик. Indeed PAM позволяет централизовать управление такими подключениями, обеспечить прозрачность действий пользователей и создать основу для быстрого расследования инцидентов», — отметил Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж в компании «Индид».

Внедрение PAM-системы обеспечило 40 внутренних и внешних ИТ-специалистов компании единой точкой доступа при работе с бизнес- и ИТ-системами. По итогам текущего проекта планируется масштабировать число пользователей. Для этого эксперты интегратора проконсультировали команду заказчика по техническим вопросам, связанным с расширением, интеграцией с другими компонентами ИТ-инфраструктуры и настройке дополнительной функциональности.