«Солар»: с помощью ИИ хакеры установили рекорд по количеству атак на российские компании

В июле 2026 г. в России зафиксировали рекордное количество веб-атак на российские компании – 417 млн. Под атаками понимается вредоносное воздействие на сайты, личные кабинеты и другие веб-приложения. Для сравнения, в июле прошлого года было зафиксировано 274 млн таких атак, что на 41% меньше. Такие данные приводит команда сервиса защиты веб-приложений Solar WAF ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности. Аналитики связывают рост активности с распространением среди злоумышленников инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые позволяют автоматизировать атаки.

Специалисты Solar WAF наблюдают за одной и той же выборкой веб-приложений нескольких десятков компаний с января 2024 г. Рост атак начался еще в мае 2026 г. – 284 млн веб-инцидентов, что на 64% больше результата апреля. Тренд продолжился и в июне – 317 млн атак на онлайн-сервисы. Пик же пришелся на июль – показатель в 417 млн атак стал абсолютным рекордом за весь период наблюдений. Из них 71% пришелся на транспорт и логистику, 15% – на госсектор, 8% – на ИТ, а оставшиеся 6% – на торговлю, энергетику и другие отрасли.

Аналитики также подчеркнули, что в июле 93% всех зафиксированных веб-инцидентов было связано со сканированием онлайн-приложений организаций. Оно используются для поиска уязвимостей в коде веб-ресурсов, которые впоследствии могут применяться в различных атаках, приводящих к утечкам и другим последствиям.

«Волна атак в мае-июле представляла собой масштабную операцию по разведке – поиску слабых мест в защищенных веб-приложениях. Рост активности связан с внедрением ИИ в инструментарий злоумышленников, что позволяет проводить сканирование специалистам с более низкой квалификацией и выдавать гораздо больше результата в единицу потраченного рабочего времени. Это объясняет всплеск инцидентов, пик которого пришелся на июль», – отметил руководитель направления WAF ГК «Солар» Алексей Пашков.

Пашков отметил, что в августе – после рекордного значения в июле – начался резкий спад. Он связывает это с тем, что хакеры могли переключиться с массовых сканирующих атак на более трудозатратные атаки, связанные с попытками эксплуатации обнаруженных ранее уязвимостей.