«Игроник» и «Солар» завершили проект по защите данных

Медиахолдинг «Игроник» реализовал проект по защите данных за три месяца. Он охватил более 300 автоматизированных рабочих мест. «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, стал технологическим партнером проекта и внедрил DLP-систему Solar Dozor. Решение круглосуточно контролирует и блокирует передачу конфиденциальной информации через мессенджеры, электронную почту и файловые хранилища. В результате совместный проект стал примером повышения защиты цифровых активов в креативной индустрии. Об этом CNews сообщил представитель «Солара».

«Игроник» − один из крупнейших российских медиахолдингов в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций. Медиахолдинг проводит комплексные коммуникационные кампании федерального и регионального масштаба для крупного, среднего и малого бизнеса: банков, девелопмента, госсектора, ритейла, телеком-операторов, FMCG, развлечений и спорта, страхования и т. д.

В рамках коммуникационных проектов сотрудники и подрядчики «Игроника» получают доступ к закрытой информации: персональным данным, объектам авторских прав, договорам, креативным материалам. Нередко для этой работы им предоставляются временные учетные записи на доменах клиентов.

Однако в креативной индустрии, в которой важна скорость коммуникаций, участники проекта часто используют мессенджеры для оперативного согласования и обмена информацией. Через них могут передаваться и конфиденциальные файлы, что создает риск утечки данных. Согласно исследованию ГК «Солар», 35% утечек конфиденциальной информации происходит через мессенджеры.

«Внедрение Solar Dozor стало продолжением программы построения полноценной архитектуры ИБ, направленной на повышение зрелости нашей компании. Ранее вместе с ГК «Солар» мы реализовали проект по управлению доступом к корпоративным ресурсам на базе конфигурации Origin IdM-платформы корпоративного класса Solar inRights. Теперь мы минимизировали риски утечки чувствительных и корпоративных данных через различные каналы коммуникации, которыми ежедневно пользуются наши сотрудники», − сказал Борис Юдин, директор по информационной безопасности группы компаний «Игроник».

В инфраструктуре «Игроника» решение Solar Dozor обеспечивает мониторинг и контроль действий сотрудников, управление передачей чувствительных данных за корпоративный периметр по всем каналам коммуникации (например, почта и мессенджеры). При срабатывании заданных политик система позволяет оперативно блокировать передачу информации. Таким образом, конфиденциальная информация не покидает периметр организации.

ИБ-специалисты медиахолдинга могут проводить сканирование файловых хранилищ, сетевых ресурсов и архивов с целью выявления коммерческой тайны, персональных данных и собственных разработок. Благодаря этому DLP-система «Солара» позволяет выявлять факты нарушения хранения чувствительной информации.

«В медиабизнесе утечка данных клиента или любых материалов по проекту до его официального запуска создают серьезные репутационные и коммерческие риски. Внедрение DLP-системы позволило выстроить «Игронику» проактивный контроль над мессенджерами, через которые происходит более трети инцидентов. Теперь медиахолдинг может усилить защиту информации на всех этапах работы − от обсуждения идеи до запуска кампании», − сказал Али Гаджиев, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

Наряду с защитой данных СБ и ИТ-департамент «Игроника» также планируют структурировать обработку и контроль уже накопленных массивов корпоративных и чувствительных данных. Это необходимо, чтобы снизить риски утечек критически важной информации для бизнеса.