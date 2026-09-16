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Сканер уязвимостей XSpider PRO получил сертификат ФСТЭК России

Positive Technologies получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на сканер уязвимостей нового поколения — XSpider PRO. Решение успешно прошло сертификационные испытания ФСТЭК и может защищать государственные информационные системы, системы с обязательным наличием СЗИ, сегмент АСУ ТП, а также применяться в коммерческих компаниях со строгими регуляторными требованиями. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

XSpider PRO подтвердил соответствие техническим условиям и требованиям к средствам защиты информации по четвертому уровню доверия (описаны в нормативном документе, утвержденном приказом ФСТЭК России от 02.06.2020 № 76). Теперь продукт доступен для внедрения более широкому спектру организаций — как в государственной сфере, так и в любых отраслях бизнеса. Среди них — органы власти и госструктуры, субъекты КИИ (предприятия оборонной, энергетической, атомной и топливной промышленности), компании с госучастием и компании из кредитно-финансового, транспортного и других ключевых секторов экономики.

XSpider PRO — сканер уязвимостей нового поколения для малого и среднего бизнеса. Он обнаруживает недостатки безопасности во всех популярных ОС, в том числе отечественных, и в распространенном ПО. Сканирование может выполняться в двух режимах: в режиме черного ящика (пентест) и белого ящика (аудит). Сканер нового поколения включает базу уязвимостей, основанную на сведениях из БДУ ФСТЭК, CVE, OWASP Top 101, а также из собственной базы Positive Technologies. XSpider PRO адаптирован для работы в Astra Linux, что является одним из главных запросов организаций, ограниченных в использовании зарубежного ПО.

«Сертификация ФСТЭК позволила сделать XSpider PRO доступным еще одному сегменту — тем, кто обязан поддерживать киберустойчивость исключительно при помощи сертифицированных российских средств защиты и соблюдать нормативные требования. Сканер уязвимостей нового поколения, сочетающий экспертизу Positive Technologies в выявлении уязвимостей с простотой установки и эксплуатации, полезен в государственных и критически значимых инфраструктурах. Продукт подходит организациям с любым бюджетом, а также компаниям с начальным уровнем зрелости ИБ, независимо от их размера и сферы деятельности», — сказала Виктория Шишкина, руководитель продуктов MaxPatrol VM и XSpider PRO, Positive Technologies.

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