AppSec Solutions и «Спикател» объявили о стратегическом партнерстве для защиты ПО

Компания «Спикател», поставщик облачной инфраструктуры и услуг кибербезопасности, получила статус авторизованного партнера AppSec Solutions — российского разработчика экосистемы инструментов для безопасной разработки и защиты ИИ-систем. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Статус партнера позволяет «Спикателу» предлагать клиентам полный контур продуктов этого сегмента от AppSec Solutions: статический и композиционный анализ кода (AppSec.Wave, AppSec.Track; защита мобильных приложений (AppSec.Sting, AppSec.Cryptex); безопасная Git-платформа (AppSec.Code), доверенное хранилище артефактов (AppSec.Registry); автоматизированное управление процессами безопасной разработки (AppSec.Hub); защита ИИ-моделей и LLM-сервисов (AppSec.GenAI, AppSec.AIGate).

Все продукты экосистемы включены в реестр отечественного ПО и разворачиваются on-premise, в закрытом контуре заказчика — что особенно актуально для компаний, подпадающих под требования ГОСТ Р 56939-2024, приказа ФСТЭК № 117 и указа № 166 об импортозамещении на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Партнерство расширяет портфель «Спикатела» в области безопасной разработки и позволяет закрывать задачи клиентов на всех этапах жизненного цикла ПО — от кода и зависимостей до работающих приложений и моделей ИИ — без привлечения нескольких вендоров», — сказал продуктовый директор «Спикатела» Сергей Самоукин.

«Мы всегда приветствуем расширение пула наших партнеров, в том числе среди системных интеграторов. Чем больше компаний обладает знаниями о принципах безопасной разработки и внедряет передовые сервисы кибербезопасности, тем более защищенной становится среда отечественного программного обеспечения в целом», — сказал Сергей Кондратьев, директор по развитию бизнеса компании AppSec Solutions.