Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

AppSec Solutions и «Спикател» объявили о стратегическом партнерстве для защиты ПО

Компания «Спикател», поставщик облачной инфраструктуры и услуг кибербезопасности, получила статус авторизованного партнера AppSec Solutions — российского разработчика экосистемы инструментов для безопасной разработки и защиты ИИ-систем. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Статус партнера позволяет «Спикателу» предлагать клиентам полный контур продуктов этого сегмента от AppSec Solutions: статический и композиционный анализ кода (AppSec.Wave, AppSec.Track; защита мобильных приложений (AppSec.Sting, AppSec.Cryptex); безопасная Git-платформа (AppSec.Code), доверенное хранилище артефактов (AppSec.Registry); автоматизированное управление процессами безопасной разработки (AppSec.Hub); защита ИИ-моделей и LLM-сервисов (AppSec.GenAI, AppSec.AIGate).

Все продукты экосистемы включены в реестр отечественного ПО и разворачиваются on-premise, в закрытом контуре заказчика — что особенно актуально для компаний, подпадающих под требования ГОСТ Р 56939-2024, приказа ФСТЭК № 117 и указа № 166 об импортозамещении на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Партнерство расширяет портфель «Спикатела» в области безопасной разработки и позволяет закрывать задачи клиентов на всех этапах жизненного цикла ПО — от кода и зависимостей до работающих приложений и моделей ИИ — без привлечения нескольких вендоров», — сказал продуктовый директор «Спикатела» Сергей Самоукин.

«Мы всегда приветствуем расширение пула наших партнеров, в том числе среди системных интеграторов. Чем больше компаний обладает знаниями о принципах безопасной разработки и внедряет передовые сервисы кибербезопасности, тем более защищенной становится среда отечественного программного обеспечения в целом», — сказал Сергей Кондратьев, директор по развитию бизнеса компании AppSec Solutions.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт

Где хранить резервные копии, чтобы их не уничтожили хакеры

Нечего шастать. Китай ужесточил правила выезда за границу для сотрудников технологических компаний

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще