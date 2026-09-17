Positive Technologies и Петербургский нефтяной терминал заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Positive Technologies и «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие информационной безопасности предприятия и повышение устойчивости его цифровой инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Сотрудничество предполагает экспертно-консультационную поддержку и обмен опытом. Positive Technologies будет делиться экспертизой в области анализа актуальных угроз и подходов к управлению киберрисками на промышленных предприятиях. Совместная работа позволит определить приоритеты развития информационной безопасности ПНТ и подготовить рекомендации с учетом отраслевой специфики и особенностей цифровой инфраструктуры терминала.

«Для промышленных предприятий цифровизация не только открывает новые возможности, но и может создавать дополнительные риски. Важно, чтобы внедрение новых технологий сопровождалось обеспечением видимости, управляемости и защищенности цифровой инфраструктуры компаний. Решать такие задачи помогает регулярный обмен опытом с экспертами по кибербезопасности. В этом мы видим ключевую ценность партнерства», — отметил Павел Пивак, заместитель технического директора Positive Technologies.

«Развитие производственных и логистических процессов требует комплексного подхода к вопросам обеспечения ИБ. Для нас важно, чтобы совершенствование цифровой инфраструктуры сопровождалось последовательным развитием мер защиты и учитывало меняющийся характер угроз. Сотрудничество с Positive Technologies позволит нам использовать накопленную экспертизу компании, обмениваться опытом и улучшать работу в этой области», — сказал Ахметжан Махмутов, заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Петербургский нефтяной терминал».