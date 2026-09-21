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Servicepipe упростила доступ к своим продуктам для защиты от ботов и DDoS-атак

Компания Servicepipe, разрабатывающая решения для высокоточного контроля трафика, разместила продукты для защиты веб-приложений Web DDoS Protection и Web DDoS & Bot Protection на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Это упростило доступ бизнеса к продуктам Servicepipe: клиенты могут подключить защиту в короткие сроки без усложнения процедур оплаты и документооборота. В процессе интеграции автоматически создаётся аккаунт в панели управления Servicepipe, а сервис и конфигурация защиты настраиваются в ручном режиме инженерами компании. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Продукты Servicepipe защищают веб-приложения от DDoS, ботнет-активности и других автоматизированных угроз на уровне L3-L7, а сайты, мобильные приложения и API – от автоматизированных киберугроз и атак из списков OWASP1. Кроме этого, сервисы помогают отслеживать аномалии трафика, поступающего к защищаемым веб-ресурсам, в реальном времени, и формируют детальную отчётность по инцидентам.

Размещение на Yandex Cloud Marketplace даёт клиентам возможность начать работу с защитой Servicepipe уже на следующий день после выбора и оформления подписки через каталог. Все финансовые вопросы при этом решаются через Yandex Cloud. Подключение продукта, техническая поддержка и обслуживание осуществляются командой Servicepipe по стандартным процедурам клиентского обслуживания. Интеграция позволяет синхронизировать данные об аккаунте и автоматически передавать информацию об оплате между платформой Yandex Cloud и системой биллинга Servicepipe, что обеспечивает быстрое предоставление доступа к продуктам вендора.

«В корпоративном сегменте подключение нового ИБ-решения может затягиваться из-за согласований, необходимости заключения дополнительных соглашений. Покупка сервиса через маркетплейс избавляет от затяжных бюрократических процедур. Клиенты получают решение в несколько кликов и могут сразу оценить его эффективность на практике», — отметил руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe Сергей Андриенко.

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