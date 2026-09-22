«Инфосекьюрити Сервис» будет проверять кибербезопасность судовых систем

Компания «Инфосекьюрити Сервис» (входит в «Софтлайн Решения», ГК Softline) прошла аккредитацию в Российском морском регистре судоходства (РМ РС) по направлению «Проверка кибербезопасности судовых компьютеризированных систем (КС) и сетей». Компания стала одной из пяти организаций в России, получивших право присваивать класс киберзащищенности бортовых компьютеризированных систем. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инфосекьюрити Сервис» будет проводить всесторонний анализ киберустойчивости судовых систем, включая оценку уязвимостей, контроль внедрения защитных мер и документирование сетевых взаимодействий. Это подтверждает технологическую экспертизу компании и открывает новые возможности для защиты отечественного и международного судоходства от современных киберугроз.

Цифровая трансформация морского транспорта влечет за собой экспоненциальный рост обменных потоков и расширение периметра информационной инфраструктуры. Как следствие, поверхность атаки увеличивается, а риски киберинцидентов становятся критическими для непрерывности бизнеса. В связи с этим проверка кибербезопасности перешла из разряда рекомендательных мер в категорию обязательных требований как при строительстве, так и при эксплуатации судов. Получение аккредитации РМ РС требует от соискателя наличия глубокой технологической экспертизы. Основой аккредитации стала уникальная авторская методика оценки, разработанная «Инфосекьюрити Сервис» и объединяющая требования морского регистра, международные стандарты (IMO, IACS). Такой подход гарантирует объективную оценку безопасности судна и способствует формированию нового стандарта защиты морского транспорта в России.

«Современное судно представляет собой сложный "завод на плаву", объединяющий десятки разрозненных автоматизированных систем управления, навигации, связи и энергоснабжения. Компетенций в классической ИБ здесь недостаточно – необходим глубокий опыт работы с промышленными автоматизированными системами управления и понимание судовой архитектуры для выявления скрытых взаимосвязей и неочевидных векторов атак. Именно поэтому мы разработали собственную методику аудита и успешно защитили ее перед комиссией Российского морского регистра судоходства. Наши специалисты умеют не только искать уязвимости в ИТ-периметре, но и проводить комплексный анализ сетевых взаимодействий в АСУ ТП. Сегодня, в свете развития автономного судовождения и реализации федерального проекта "Инфраструктура кибербезопасности", наличие такого партнера для верфей и судовладельцев становится надежной основой для сохранения конкурентоспособности и безопасности бизнеса», – сказал Роман Попов, руководитель отдела комплексных систем информационной безопасности компании «Инфосекьюрити Сервис» (ГК Softline).

Для судовладельцев, судостроительных верфей и операторов сотрудничество с аккредитованной компанией «Инфосекьюрити Сервис» открывает ряд стратегических преимуществ, охватывающих как регуляторные, так и коммерческие аспекты деятельности. Прежде всего, это возможность получить официальное международное признание уровня киберзащиты судна – знак CYBER-A в символе класса, подтверждающий соответствие стандартам Международной морской организации (IMO) и Международной ассоциации классификационных обществ (IACS). Такой статус становится весомым конкурентным преимуществом при работе с международными фрахтователями и партнерами, обеспечивает уверенность в киберустойчивости компьютеризированных систем, а также уберегает от незапланированных простоев и прочих рисков, связанных с инцидентами.

Не менее важным является минимизация операционных рисков: результаты проверок, проведенных аккредитованной организацией, служат основанием для отсутствия замечаний со стороны государственного портового контроля (PSC). Это позволяет судовладельцам избежать простоев в иностранных портах и связанных с ними крупных штрафов, которые могут многократно превышать стоимость самой проверки. Кроме того, документально подтвержденный низкий уровень киберрисков повышает доверие фрахтователей и открывает возможность снижения страховых премий по полисам P&I и H&M, что в условиях высокой стоимости морского страхования дает клиентам значительную экономию.

