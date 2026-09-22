Обеспечена совместимость InfoWatch Traffic Monitor и СУБД FTData

Совместимость продуктов компаний ГК InfoWatch и «Современные Системы» обеспечивает высокий уровень информационной безопасности на базе российского стека технологий и позволяет выполнить требования отраслевых регуляторов. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Компании ГК InfoWatch и «Современные Системы» обеспечили совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и СУБД FTData. Проведенные тестирования подтвердили корректную и стабильную совместную работу продуктов в составе одного ИТ-ландшафта.

FTData — это объектно-реляционная СУБД на базе PostgreSQL, адаптированная для высоконагруженных сценариев. В FTData реализована улучшенная обработка субтранзакций, эффективные механизмы резервного копирования и оптимизация сложных запросов — это обеспечивает стабильную производительность без необходимости дополнительных доработок.

Работа DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с СУБД FTData позволяет заказчикам построить надежный контур информационной безопасности на базе российских технологий. Благодаря гибкости и доступности СУБД FTData с прозрачными условиями лицензирования и обслуживания внедрение совместного решения характеризуется минимальными рисками и предсказуемыми затратами. DLP-система получает высокоскоростной доступ к данным, хранящимся в СУБД, для их анализа и выявления рисков утечек. Оба решения соответствуют требованиям отраслевых регуляторов, входят в Единый реестр российского ПО и совместимы с широкой номенклатурой российских ОС и ПО.

«Совместимость InfoWatch Traffic Monitor с СУБД FTData решает две важные для ИБ-сферы задачи. Первая — это повышение уровня совместимости с российским стеком технологий для построения импортонезависимых систем. Вторая — обеспечение высокой скорости работы, которая критично важна для предотвращения и расследования ИБ-инцидентов», — сказал директор по инновациям и продуктовому развитию ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

«Подтвержденная совместимость продуктов FTData и InfoWatch Traffic Monitor — это ответственные гарантии для заказчика, в том числе с точки зрения прозрачности лицензирования и обслуживания решения. И уже сегодня партнеры и заказчики выбирают наше решение, в том числе, по этим критериям. Совместно мы предоставляем готовое отечественное решение для безопасного хранения и контроля данных, оттестированное, без доработок при внедрении и полностью отвечающее требованиям регулятора», — отметила директор по развитию партнерской сети FTData Юлия Сайткулова.