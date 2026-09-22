В Поморье мошенники чаще всего представляются сотрудниками социальных служб

Компания МТС проанализировала нежелательные звонки жителям Архангельской области с июня по август 2026 г. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», летом примерно каждый десятый (11,5%) мошеннический звонок был совершен якобы от лица сотрудников социальных и пенсионных служб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за этот период «Защитник» заблокировал более 4,1 млн нежелательных звонков. По данным экспертов сервиса, мошенники в регионе также активно совершали звонки от имени служб доставки и маркетплейсов (10%) и коммунальных служб (10%). Еще 9% вызовов пришлось на звонки от имени различных госструктур, включая правоохранительные органы и ведомства. Почти половина всех звонков (47%) пришлась на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда северяне постепенно возвращаются к привычному ритму после отпускного периода.

Традиционно больше всего мошеннических вызовов совершалось в крупных городах. На Санкт-Петербург пришлось 6% от всех звонков по стране. Рекордное число звонков за лето поступило жителю Северной столицы — мужчина получил почти 17 тыс. нежелательных вызовов. Все они были выявлены и заблокированы.

«Злоумышленники умело используют актуальную повестку и адаптируют свои сценарии, маскируясь под структуры, звонки от которых вызывают наибольшее доверие или требуют срочной реакции. Конец лета для них — традиционный период повышенной активности: расчет идет на то, что возвращающиеся из отпусков люди расслаблены, погружены в бытовые хлопоты и легче теряют бдительность. Противостоять этому ежедневному потоку спама и фильтровать входящую информацию вручную невозможно. Мы постоянно совершенствовать умные защитные алгоритмы, чтобы оперативно отсекать угрозы и ограждать северян от психологического давления еще до того, как они поднимут трубку», — сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.