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Подтверждена совместимость решений компании «ИнфоТеКС» и АО «ТРЭИ» для организации защиты каналов связи в АСУ ТП

Вопросы защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) требуют системных решений. АО «ТРЭИ» и компания «ИнфоТеКС» продолжают сотрудничество в этом направлении и объявляют о совместимости программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet Coordinator IG 5 и решений АО «ТРЭИ». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

На полигоне АО «ТРЭИ» прошли совместные испытания. Специалисты проверили корректность работы ViPNet Coordinator IG 5 при организации защиты каналов связи между контроллерами TREI-5B и рабочими станциями со средой разработки Unimod PRO 2. Результаты подтвердили полную совместимость и стабильность взаимодействия. Подписан сертификат совместимости.

Решение, соответствующее требованиям ФСТЭК России и ФСБ России, готовое для применения, в том числе, на значимых объектах КИИ до 1 категории значимости включительно, на базе комплекса отечественных продуктов ViPNet Coordinator IG 5 + ПЛК TREI-5B + Unimod PRO 2 стало доступно заказчикам без риска аппаратных и программных конфликтов.

ViPNet Coordinator IG 5 — новое поколение индустриальных шлюзов безопасности. ПАК ViPNet Coordinator IG 5 объединяет в одном устройстве следующий набор функций безопасности: межсетевой экран SPI (Stateful Packet Inspection) и DPI (Deep Packet Inspection) уровня промышленной сети, криптографический шлюз, обеспечивающий построение ГОСТ VPN на сетевом (L3) и канальном (L2) уровнях модели OSI, маршрутизатор и коммутатор, точка доступа Wi-Fi, абонентское устройство связи стандартов GSM и промышленный шлюз Modbus RTU/TCP.

ViPNet Coordinator IG 5 используется в информационных системах, информационно-телекоммуникационных системах и автоматизированных системах КИИ до 1 категории значимости, в АСУ ТП и ГИС до класса защищенности К1 включительно, в информационных системах для обеспечения первого и второго уровней защищенности персональных данных. Индустриальный шлюз безопасности поставляется в программно-аппаратном исполнении на доверенной аппаратной платформе.

Компания «ИнфоТеКС» и АО «ТРЭИ» продолжат совместную работу по развитию интегрированных решений для промышленной кибербезопасности. Вендоры поддерживают продукты в актуальном состоянии для соответствия действующим требованиям информационной безопасности и надежной защиты значимых объектов КИИ.

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