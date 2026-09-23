В Санкт-Петербурге пройдёт студенческий форум GIS STUDENT DAY 2026

1 октября 2026 года в МТС Live Холле Санкт-Петербурга (Vokzal 1853) с 12:00 состоится ежегодный межвузовский студенческий форум GIS STUDENT DAY 2026. Мероприятие соберёт студентов ИТ- и ИБ-специальностей для погружения в профессию: от мастер-классов и соревнований до стажировок в топ-компаниях и живого общения с лидерами отрасли.

Программа GIS STUDENT DAY 2026 выстроена вокруг главного студенческого вопроса — «Как получить оффер?». Вместо скучных лекций — мастер-классы от экспертов ведущих ИБ-компаний, HR-трек и CTF для студенческих команд со специальными призами.

В программе:

HR-трек и ярмарка вакансий — эксперты компании «Газинформсервис» в формате живого общения расскажут, как правильно презентовать себя работодателю, какие навыки в резюме являются решающими и как пройти собеседование без лишнего стресса. Ярмарка вакансий и стажировок станет местом для прямых переговоров с представителями «Газинформсервиса» и компаний-партнёров. Свои образовательные программы представят ведущие технические вузы страны.

Мастер-классы от экспертов — студентам расскажут, каким работодатель видит идеального кандидата, что нужно уметь и что учесть ещё до выпуска.

CTF-соревнования — классические соревнования Capture The Flag для студенческих команд. В прошлом году они собрали рекордные 884 участника онлайн и офлайн. Юные ИБ-специалисты смогут применить свои знания на практике, соревнуясь в решении сложных задач по взлому и защите. Регистрация на CTF-соревнования уже началась и доступна по ссылке: https://ctf.gis-ack.ru/register

Стажировки в топовых ИТ- и ИБ-компаниях — возможность пройти собеседование на месте и забрать оффер, не дожидаясь выпуска.

Неформальная часть — финальной точкой дня станет концерт специального гостя Toxi$!

«Наш студенческий день — это действительно яркое и интересное событие для студентов направления информационной безопасности. Ежегодно мы стараемся сделать это мероприятие максимально полезным для ребят. Наша миссия — показать через него, какие возможности есть у студентов, выбравших этот путь, какие есть разнообразные пути для развития и насколько перспективна их профессия», — отметила Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис».

Студенческий день пройдёт в рамках форума GISDAYS*. Партнёрами форума станут: Positive Technologies, Security Vision, ГК «Солар», RDW Computers, Xello, «АйТи Бастион», ГК InfoWatch, R-Vision, UserGate, «Лаборатория Касперского».

Следить за финальной версией программы и подавать заявку на участие можно на официальном сайте https://gisdays.ru/std/.

Форум ориентирован на студентов ИБ- и ИТ-специальностей. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации с подтверждением со стороны организаторов.

*Global Information Security Days (GISDAYS) — дни глобальной информационной безопасности

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