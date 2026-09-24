МТС: летом нижегородцы чаще всего сталкивались с мошенниками под видом курьеров

МТС проанализировала нежелательные звонки, поступавшие нижегородцам в летний период 2026 г. (с июня по август). С помощью сервиса «МТС Защитник» было заблокировано более 7,4 млн таких вызовов в Нижегородской области. Анализ показал, что около 12% мошеннических звонков были совершены якобы от лица служб доставки и маркетплейсов. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Злоумышленники использовали летний сезон, представляясь курьерами и сообщая о «проблемах с посылкой» или «оформлении возврата». В топ‑5 мошеннических схем также вошли: звонки от имени государственных органов (10,6%) — мошенники запугивали штрафами, представляясь сотрудниками соцфонда, налоговой службы или «помощниками юриста»; звонки от имени пенсионных и социальных служб (10,47%) — пожилым людям предлагали «пересчитать пенсию» или «оформить субсидию»; навязчивые предложения товаров и услуг, телемаркетинг (10,42%); звонки якобы от коммунальных служб (9,29%).

Если рассматривать общий рейтинг нежелательных вызовов, включая классический спам, то чаще всего нижегородцам досаждали звонки из категорий «Банки и финансы», «Реклама и опросы» и «Звонок по задолженности».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активность спамеров в регионе снизилась. Летом 2025 г. было заблокировано более 8 млн вызовов, а в 2026 г. — 7,4 млн. Общий объём нежелательной активности в регионе сократился на 8,5%.

«Сегодня цифровая гигиена — необходимость для сохранения сбережений. Сервисы для цифровой безопасности защищают пользователей от потери времени, психологического давления, утечки персональных данных и финансовых потерь. Важны не только автоматическая блокировка номеров, но и инструменты персональной защиты: например, функция «Безопасный звонок» анализирует разговор в реальном времени и предупреждает абонента, если искусственный интеллект фиксирует маркеры мошенничества, например упоминания счетов, переводов, кодовых слов», — сказал врио директора МТС в Нижегородской области Максим Леденцов.