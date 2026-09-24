Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

МТС: летом нижегородцы чаще всего сталкивались с мошенниками под видом курьеров

МТС проанализировала нежелательные звонки, поступавшие нижегородцам в летний период 2026 г. (с июня по август). С помощью сервиса «МТС Защитник» было заблокировано более 7,4 млн таких вызовов в Нижегородской области. Анализ показал, что около 12% мошеннических звонков были совершены якобы от лица служб доставки и маркетплейсов. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Злоумышленники использовали летний сезон, представляясь курьерами и сообщая о «проблемах с посылкой» или «оформлении возврата». В топ‑5 мошеннических схем также вошли: звонки от имени государственных органов (10,6%) — мошенники запугивали штрафами, представляясь сотрудниками соцфонда, налоговой службы или «помощниками юриста»; звонки от имени пенсионных и социальных служб (10,47%) — пожилым людям предлагали «пересчитать пенсию» или «оформить субсидию»; навязчивые предложения товаров и услуг, телемаркетинг (10,42%); звонки якобы от коммунальных служб (9,29%).

Если рассматривать общий рейтинг нежелательных вызовов, включая классический спам, то чаще всего нижегородцам досаждали звонки из категорий «Банки и финансы», «Реклама и опросы» и «Звонок по задолженности».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активность спамеров в регионе снизилась. Летом 2025 г. было заблокировано более 8 млн вызовов, а в 2026 г. — 7,4 млн. Общий объём нежелательной активности в регионе сократился на 8,5%.

«Сегодня цифровая гигиена — необходимость для сохранения сбережений. Сервисы для цифровой безопасности защищают пользователей от потери времени, психологического давления, утечки персональных данных и финансовых потерь. Важны не только автоматическая блокировка номеров, но и инструменты персональной защиты: например, функция «Безопасный звонок» анализирует разговор в реальном времени и предупреждает абонента, если искусственный интеллект фиксирует маркеры мошенничества, например упоминания счетов, переводов, кодовых слов», — сказал врио директора МТС в Нижегородской области Максим Леденцов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Ядро Linux в Ubuntu будет обновляться в 4 раза чаще. Благодарить нужно ищущих уязвимости с помощью ИИ

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

«Яндекс» сделал огромную инвестицию в ИТ-решение для борьбы с опасными проявлениями ИИ

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

Китай попытался перехватить контроль над ИИ у США

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще