МТС: в Коми в 4 раза вырос спрос на резервное копирование

MWS Cloud, входящая в «МТС Web Services» (MWS), проанализировала спрос российских компаний на резервное копирование во II квартале 2026 г. В Республике Коми объём потребления сервиса вырос в четыре раза год к году. По темпам роста потребления сервиса регион занял второе место в Северо-Западном федеральном округе.

Наибольший объём резервного копирования в Коми приходится на компании оптовой торговли и торговли автотранспортом. Этот же сектор лидирует по количеству организаций, использующих сервис. За год потребление облачного бэкапа предприятиями отрасли выросло на 300%.

«В торговой отрасли сложно переоценить важность сохранения данных бизнеса. На них завязаны расчеты, работа с поставщиками и клиентами, учёт, документы, внутренние системы. Поэтому потеря информации или длительный простой ИТ-инфраструктуры может быстро отразиться на работе всей компании. Резервное копирование позволяет заранее создать запасной сценарий: сохранить критически важные данные и восстановить их, если с основной инфраструктурой что-то произошло. Четырёхкратный рост потребления таких решений в Коми показывает, что компании всё чаще воспринимают защиту данных не как дополнительную опцию, а как необходимую часть устойчивой работы бизнеса», – отметил директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.

Резервное копирование, или бэкап, – это создание копий данных и их хранение на защищённом облачном ресурсе. Технология позволяет компаниям быстро восстановить критически важную информацию при непредвиденных ситуациях, например кибератаках или случайном удалении файлов, снижая операционные и финансовые риски. В облаке могут храниться резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений. При необходимости данные можно восстановить в виртуальной инфраструктуре MWS Cloud или выгрузить на площадку заказчика.