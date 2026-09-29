Компании на 85% увеличили закупки пентестов, Red Team и bug bounty

В январе–августе 2026 г. число закупок практических проверок киберзащиты — пентестов, Red Team и программ bug bounty — выросло на 85% по сравнению с тем же периодом 2025 г. Такие данные приводит электронная торговая площадка «ТендерПро».

Закупки других услуг и решений по оценке защищенности за тот же период сократились. Число закупок аттестации объектов информатизации уменьшилось на 24%, сканеров уязвимостей — на 9%, услуг по анализу и оценке защищенности — на 7%. Компании смещают фокус с проверки соответствия требованиям и автоматизированного поиска уязвимостей на форматы, которые моделируют действия реального нарушителя. Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

В 2026 г. в закупках также встречаются системы непрерывного внутреннего пентеста и кибертренировки с имитацией действий нарушителя. В отличие от разовой проверки, такие решения позволяют регулярно оценивать защищенность инфраструктуры и выявлять уязвимости в различных сценариях атак.

На металлургические и горнодобывающие компании приходится 32% закупок практических проверок киберзащиты. Еще по 20% — на нефтегазовый и энергетический сектор и на ИТ и телеком. Доля машиностроения составляет 15%, финансовых организаций — 13%.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, заметная активность по таким закупкам отмечается в Белгородской, Курской, Оренбургской, Кемеровской и Мурманской областях, а также в Забайкальском крае.

«Рост числа практических проверок показывает, что компании уделяют больше внимания не только соответствию требованиям, но и способности инфраструктуры противостоять действиям нарушителя. Пентесты, Red Team и другие форматы позволяют проверить защиту в сценариях, максимально приближенных к реальной атаке, и выявить уязвимости, которые могут остаться незамеченными при других видах оценки. Для бизнеса это возможность оценивать не только наличие защитных механизмов, но и то, насколько эффективно они работают на практике», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.